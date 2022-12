Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động tháng 12, đề ra nhiệm vụ thời gian tới; Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT... Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 23/12.

* Sáng 23/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo cả nước đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ năm 2023 tập trung chỉ đạo công tác tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

* Sáng 23/12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cuộc làm việc đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua nhìn chung được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định, cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Trước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản giao lãnh đạo các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát kỹ lưỡng các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch đề nghị ban hành nghị quyết HĐND tỉnh theo từng lĩnh vực, trình UBND tỉnh họp cho ý kiến, thống nhất, sau đó trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua danh mục nghị quyết cần ban hành từ đầu năm. Qua đó hạn chế tối đa việc bổ sung, rút lại các nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các ngành nâng cao chất lượng trả lời các kiến nghị của cử tri, tránh trả lời chung chung, mang tính chất giải trình, mà chưa giải quyết; trong đó UBND tỉnh cần lưu ý có giải pháp để khắc phục “khoảng trống” trong theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan khi được giao giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri...

* Sáng 23/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về khảo sát Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức độ 1.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Nhiệm vụ xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn không chỉ riêng của trường mà là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua đánh giá của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề xuất Hội đồng thẩm định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh uỷ Nghệ An đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Qua khảo sát, đánh giá, 100% thành viên của Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

* Sáng 23/12, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao những thành tích của Công an tỉnh trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, bước sang năm 2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh đối với ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động và các tổ chức gây rối; tiếp tục thực hiện mạnh hơn các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xã hội, tội phạm ma tuý, tội phạm mới phát sinh...; nhân rộng đề án xã biên giới sạch về ma tuý; xây dựng hiệu quả mô hình phường kiểu mẫu.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã dự Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký Quyết định số 3979/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục trau dồi phẩm chất, rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò, tính gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ dám làm, kế thừa những kết quả đạt được, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

* Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 của Nghệ An vượt chỉ tiêu đề ra. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Sáng 23/12, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Nghệ An, năm 2022, thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra: 20.114 tỷ đồng/KH 14.997 tỷ đồng, đạt 134,12% kế hoạch; kiểm soát chi thường xuyên 24.520 tỷ đồng, đạt 89% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản 12.643 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch vốn, trong đó, vốn ngân sách địa phương quản lý đã giải ngân 9.669 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

* Sáng 23/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo thống kê, năm 2022 tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Năm 2022, (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) trên địa bàn Nghệ An xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 101 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 43 vụ, giảm 14 người chết, giảm 45 người bị thương.