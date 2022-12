Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự chỉ đạo và điều hành hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí.

Tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo cả nước đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá; Ngành Tuyên giáo đã triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn; chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, hiệu quả cao.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, trong năm 2022 đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp như: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội làng Sen; kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu; 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương... Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày lễ lớn, Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại có chất lượng, hiệu quả; phối hợp tổ chức nhiều Hội thảo khoa học có giá trị.

Chủ trì tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An xử lý, không để tồn đọng 68/68 nội dung báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh; nắm chắc dư luận xã hội trên địa bàn. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức, hưởng ứng có chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ các cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động, như: Giải Búa Liềm vàng toàn quốc lần thứ VII; Giải Búa Liềm vàng - Nghệ An năm 2022; Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2;...

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao hiệu quả của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ năm 2023 tập trung chỉ đạo công tác tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Toàn ngành Tuyên giáo với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành...