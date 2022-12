Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Sáng 23/12, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Đảng uỷ Công an tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai có hiệu quả các chủ trương về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Công an tỉnh đã chủ trì, xây dựng phương án, tổ chức diễn tập thực binh phương án A2 với nhiều điểm mới, đột phá, được đánh giá rất cao.

Trên các mặt công tác, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng", phức tạp về ANTT. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phá nhiều chuyên án, vụ án trọng điểm.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả nổi bật, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Trong năm, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp theo đúng quy định pháp luật; Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, có 2 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, pháp chế, nghiên cứu khoa học...

Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ hậu cần; thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Năm 2022, Công an Nghệ An lần thứ 8 được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; Năm thứ 7 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh uỷ đã đánh giá, làm rõ thêm các kết quả, góp ý vào phương hướng, giải pháp cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh trong năm 2023.

GIỮ ỔN ĐỊNH, BÌNH YÊN, ĐẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao những thành tích của Công an tỉnh trong năm 2022, thể hiện là giữ được sự ổn định, bình yên cho xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; trách nhiệm nêu gương rõ ràng, thể hiện vai trò của người đứng đầu.

Nhấn mạnh, làm rõ thêm những kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong năm 2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh.

Về phương hướng, giải pháp trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là năm được dự báo có nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường. Vì vậy, phải chủ động để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, đòi hỏi sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh trong bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trước hết, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các nội dung, nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn đảm bảo cho yêu cầu phát triển, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh đối với ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động và các tổ chức gây rối; tiếp tục thực hiện mạnh hơn các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xã hội, tội phạm ma tuý, tội phạm mới phát sinh...; nhân rộng đề án xã biên giới sạch về ma tuý; xây dựng hiệu quả mô hình phường kiểu mẫu.

Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh cũng cần tiếp tục nâng cao và phát huy thành tích trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; tiếp tục công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò gương mẫu của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, từng cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn ngành với phương châm sát dân, sát địa bàn để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng với tinh thần, trách nhiệm, với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2023.