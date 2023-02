Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

(Baonghean.vn) - Ngày 24/2/2023, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng (sinh năm 2001), trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

