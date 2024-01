Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/1

* Sáng 26/1, tại TP. Vinh, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Giáp Thìn 2024 tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Điểm lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác rất tốt đẹp giữa 2 địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt sang thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam càng khẳng định những tình cảm đặc biệt, thắm thiết và gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để cùng tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt chúc mừng năm mới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Thái Thanh Quý tỉnh tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết cổ truyền.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào và đoàn công tác chúc mừng năm mới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong ngày 26/1 các đoàn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Xay Sổm Bun đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 26/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an thành phố Vinh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường.

Thừa ủy quyền, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Bùi Quang Thanh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Minh Khôi

* Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng SABECO tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc” tại huyện Diễn Châu; thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và SABECO trao quà Tết cho công nhân, lao động và ngư dân trên địa bàn huyện Diễn Châu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 26/1, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh tổ chức trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà Tết cho người nghèo xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi và trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà Tết tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Quang Sơn

* Nghệ An đang trải qua đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ người bệnh. Đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Bệnh viện đã tổ chức công tác phòng, chống rét ngay từ Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu. Tại 2 khoa này, khi đón bệnh nhân các bác sĩ cố gắng thực hiện nhanh các thủ tục tiếp nhận; xác nhận sớm tình trạng bệnh nhân có bị lạnh hay không để thực hiện các biện pháp giữ ấm cho bệnh nhân. Khoa Cấp cứu bố trí phòng đủ ấm để lưu bệnh nhân.