Trung ương Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động 'Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc' tại Nghệ An

Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng SABECO tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” tại huyện Diễn Châu; thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Dự chuỗi hoạt động, về phía Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đại diện các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn.

Về phía Tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan.