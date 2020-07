Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/7

* Trưa 29/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ tiến hành cuộc họp trực tuyến khẩn với một số địa phương trọng điểm trên cả nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dịch bệnh lần này khác trước, đó là lây ra cộng đồng nhiều ngày nhưng chưa xác định được F0. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, không được để vỡ trận, không được chủ quan, chủ quan sẽ trở tay không kịp.

Quang cảnh điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Quang Hiếu/VGP

* Chiều 29/7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng chí Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tấm lòng tri ân về những đóng góp, hy sinh của các mẹ liệt sỹ, thương, bệnh binh và gia đình vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Nghệ An và TP. Vinh chụp ảnh với con cháu mẹ liệt sỹ Hồ Thị Mùi ở khối 1, phường Trung Đô. Ảnh Nguyên Sơn

* Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghệ An. Mục đích chính của đợt kiểm toán này là kiểm tra về tính trung thực trong việc chấp hành pháp luật về lập, thẩm định và xây dựng sử dụng ngân sách; lập, thẩm định và xây dựng các dự án đầu tư sử dụng ngân sách; kiến nghị, tổng hợp đề xuất các cấp có thẩm quyền về các chính sách có liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Phúc

* Nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Nghệ An là 1.880 triệu kWh. Trong đó, có 2 tháng tiêu thụ điện mạnh nhất là tháng 5 và tháng 6 - những tháng cao điểm của nắng nóng.

Công ty Điện lực Nghệ An nâng cấp hạ tầng lưới điện miền núi. Ảnh: Quang An

* Nghệ An chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 cho hơn 35.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: MH

* Sáng 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ vào các ngày nghỉ, ngày hè cho đến khi có thông báo mới. Việc tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, các trường mầm non tạm thời nghỉ học. Ảnh: MH

* Toàn bộ 27 người là F1 và 1 người thuộc F2 của "bệnh nhân 435" có kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm đầu tiên. Hiện nay, 27 F1 đang được cách ly tập trung, còn các thành phần F2, F3 được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại nhà. Trước đó, "Bệnh nhân 435", nữ, 29 tuổi, đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Trước khi được phát hiện nhiễm dịch, bệnh nhân này đã đưa bạn trai từ Đà Nẵng về quê ở xã An Hòa để ra mắt.

Toàn bộ 28 người gồm F1 (27 người), F2 (1 người) của BN435 được lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để làm xét nghiệm ngay trong đêm. Ảnh: Thành Cường

* Kẻ sát hại người phụ nữ ở TP. Vinh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Công an nhận định người này tự tử trong tư thế treo cổ tại nhà hoang khu vực Bãi Lữ, thuộc xã Nghi Yên (Nghi Lộc).