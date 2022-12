Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác với 13 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sau khi bị xử lý kỷ luật. Đó là thông tin được Ban Tổ chức Trung ương cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra vào sáng 29/12. Hội nghị cũng bàn về công tác xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031.

* Ngày 29/12, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

* Chiều 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy. Phát biểu với vai trò người nhận bàn giao, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin hứa sẽ cùng với tập thể Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững và phát huy thành quả những năm qua, tạo những bước đột phá vững chắc trong thời gian tới.

* Trong năm 2022, thành phố Vinh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và kết quả đạt được trong năm toàn diện với 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng dự ước đạt 9,02%, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 3.538 tỷ đồng.

* Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông cáo báo chí về công tác xem xét kỷ luật cán bộ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vi Văn Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn.

* Gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bên cạnh các nhà xe, bến xe có đăng ký kinh doanh thì nhiều xe cá nhân cũng gia tăng chèo kéo, mời chào hành khách, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

* Đâm vào cột mốc lộ giới bên đường, 1 nữ sinh tử vong tại chỗ, 1 nữ sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.