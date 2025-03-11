Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 03/11/2025 18:12

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy; Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 19 Nghị quyết; 239 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 3/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

bna__dsc6667.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 3/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, kịp thời quyết định những vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật gồm: Đầu tư (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

bna_20251103-t7-2.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phạm Thắng

* Ngày 3/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ra công điện số 35/CĐ-BCH.SNNMT về việc chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (bão KALMAEGI).

ảnh bão số 3
Đường đi của bão số 13, cập nhật lúc 14h ngày 3/11/2025. Ảnh: NCHMF

* Sáng 3/11, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2025 họp triển khai chấm các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

anh cảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Sáng 3/11, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao ủng hộ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng 69.000 mũ bảo hiểm với chủ đề “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ”.

MT 22222
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao biển tượng trưng ủng hộ bà con vùng bão lũ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Bài liên quan

Đọc tiếp

Định lượng 'sự cao quý'!

Định lượng 'sự cao quý'!

Prudential hỗ trợ Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai khắc phục bão lũ

Prudential hỗ trợ Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai khắc phục bão lũ

Đọc tiếp

Định lượng 'sự cao quý'!

Định lượng 'sự cao quý'!

Prudential hỗ trợ Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai khắc phục bão lũ

Prudential hỗ trợ Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai khắc phục bão lũ

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO