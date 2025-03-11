Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy; Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 19 Nghị quyết; 239 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 3/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 3/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, kịp thời quyết định những vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật gồm: Đầu tư (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phạm Thắng

* Ngày 3/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ra công điện số 35/CĐ-BCH.SNNMT về việc chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (bão KALMAEGI).

Đường đi của bão số 13, cập nhật lúc 14h ngày 3/11/2025. Ảnh: NCHMF

* Sáng 3/11, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2025 họp triển khai chấm các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Sáng 3/11, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao ủng hộ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng 69.000 mũ bảo hiểm với chủ đề “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ”.