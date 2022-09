Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học tại huyện biên giới Kỳ Sơn; Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Nhìn lại Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022… Đây là một số thông tin, sự kiện đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 3/9.

* Sáng 3/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.

Thành lập năm 1967, trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đã 5 lần đổi tên: Trường Thanh thiếu nhi rẻo cao Kỳ Sơn, Phổ thông cấp 3 rẻo cao Kỳ Sơn, Phổ thông dân tộc nội trú Kỳ Sơn, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Kỳ Sơn và đến tháng 8/2013 cho đến nay là Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.

Năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn có 39 lớp với 1.607 học sinh, trong đó có 1.529 học sinh là đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ 21 xã, thị trấn trong huyện Kỳ Sơn.

Cùng với niềm hân hoan đón chào năm học mới, thầy, trò nhà trường đón niềm vui khi được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại do Tập đoàn Trung Nam tài trợ nâng cấp, tu sửa và xây mới với tổng giá trị khoảng 210 tỷ đồng, sau hơn 9 tháng khẩn trương thi công theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Phát biểu tại buổi lễ, vui mừng đến dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động trước những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong suốt chặng đường 55 qua.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm đến Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường.

* Sáng 3/9, Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cùng Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

60 năm qua nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 học sinh tốt nghiệp THPT; trong đó gần 10.000 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt có nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; sỹ quan cao cấp trong Quân đội, giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, doanh nhân thành đạt, nhà văn, nhà thơ, nhà báo tài năng, người lao động, sản xuất giỏi…

Ghi nhận những thành tích của nhà trường, Đảng, Nhà nước đã trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008); Trường chuẩn Quốc gia và đơn vị văn hóa (năm 2004); Cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2003-2004).

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Thanh Chương 1 tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai), được UBND tỉnh tặng Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

* Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị tổng kết vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định: Qua cuộc diễn tập năm 2022, tỉnh rút ra được nhiều kinh nghiệm, bài học có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

* 2022 là năm đầu chuyển sang trạng thái “bình thường mới” sau thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Nghệ An đã đạt những kết quả khả quan, tạo sức bật mới để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển chặng tiếp theo. Điều đó được minh chứng rõ ở những “trọng điểm” du lịch của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch, từ khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Nghệ An đón hơn 5,52 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.797 tỷ đồng, bằng 432% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành Du lịch đang tập trung kết nối các điểm đến, tiếp cận thị trường khách mới, phát triển sản phẩm du lịch để tiếp tục thu hút du khách.

* Thực hiện chủ trương về xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, nông dân huyện Tân Kỳ đã nhân rộng nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Kỳ cho biết: Trong quá trình thực hiện vườn chuẩn nông thôn mới, mỗi xã, thị trấn có từ 3 - 5 hộ đăng ký thực hiện. Tuy nhiên, dựa vào chỉ tiêu của từng năm, huyện sẽ chọn những vườn đẹp nhất để thưởng theo quy định của tỉnh.

* Còn tại huyện Quỳ Hợp, với 12% dân số là người dân tộc Thổ, những năm qua, địa phương đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thổ, qua đó góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, động viên đồng bào tích cực thi đua lao động, sản xuất, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của huyện.