Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và hoàn lưu bão; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 4/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và hoàn lưu bão gây ngập lụt đối với các xã: Bích Hào, Đại Đồng, Hoa Quân, Xuân Lâm.
* Sáng 4/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 tại các xã Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An.
* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và thăm, động viên cán bộ, người dân tại các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa.
* Sáng 4/10, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) tại các xã: Yên Hòa, Yên Na, Nga My.
* Sáng 4/10, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Phú trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
* Sức mạnh “4 tại chỗ” và sự đoàn kết giúp bà con vùng cao Nghệ An vượt qua khó khăn sau bão số 10.
* Trung thu năm nay, thị trường bánh và đồ chơi ở Nghệ An rơi vào cảnh vắng khách, sức mua giảm mạnh sau mưa bão, ngập lụt. Song trong sự trầm lắng đó, một tín hiệu ấm áp lan tỏa, đó là nhiều tổ chức, cá nhân đã gác lại ngày hội trăng Rằm để dồn sức khắc phục khó khăn, sẻ chia niềm vui với trẻ em vùng lũ.
* Với dự án "Mảnh vá xanh" (REPATCH), học sinh Phạm Quỳnh Anh (lớp 12 C7, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh khác trên cả nước để giành chiến thắng tại cuộc thi “Học sinh xây dựng dự án khí hậu cùng Climate Box”. Đây cũng là 1 trong 3 dự án xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh thiếu niên Quốc tế về biến đổi khí hậu tại Thái Lan.