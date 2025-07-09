Chủ Nhật, 7/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/9

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 07/09/2025 19:38

Trưng bày đặc biệt kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; Nghệ An phê duyệt thu hồi gần 182 ha đất để triển khai Khu công nghiệp VSIP III; Người dân trao trả cá thể culi quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm Yên Thành... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Hướng tới kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2025) và 95 năm cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2025), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”.

694-202509070855312.jpeg

* Nhân dịp kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2025), Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức chương trình “Tọa đàm, gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh” vào lúc 15 giờ, ngày 8 tháng 9 năm 2025.

181332-thumbstand-1.jpg
Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

* Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2025, trong đó, Nghệ An tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi đứng thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), vượt lên 2 bậc so với kết quả 7 tháng đầu năm.

iip_top10(1).png
Nghệ An đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng 2025. Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam. Đồ họa: Thành Duy

* Nghệ An sẽ thu hồi gần 182 ha đất tại xã Hưng Nguyên để triển khai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III, dự án có vốn đầu tư 52,5 triệu USD được chấp thuận chủ trương từ ngày 7/3/2025.

Các dự án lớn và lấp đầy Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Mỗi mùa mưa bão, người dân sống trong các tòa chung cư Quang Trung cũ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An lại nơm nớp lo sợ khi hàng loạt hạng mục đã xuống cấp nặng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Mới đây nhất, vào ngày 19/8, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ, nếu rơi xuống có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân phía dưới. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh
Mới đây nhất, vào ngày 19/8, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ, nếu rơi xuống có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân phía dưới. Ảnh: Q.A

* Một người dân ở xã Giai Lạc trong lúc làm vườn đã phát hiện 1 cá thể culi quý hiếm. Nhận thức rõ đây là loài động vật rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, người dân này đã chủ động liên hệ, bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

van truong 3
Anh Nguyễn Văn Sửu, trú tại xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc, bàn giao cá thể culi cho Hạt Kiểm lâm Yên Thành. Ảnh: V.T

* UBND xã Châu Hồng vừa có Báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường việc Công ty TNHH Thiếc Hà An xả bùn thải ra thượng nguồn Suối Bắc, qua đó, kiến nghị Sở kiểm tra để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

gen-h-z6985274993319_210fd48ac56f89354a4c6660f46eecd4.jpg
Đoàn kiểm tra của UBND xã Châu Hồng kiểm tra, lấy mẫu nước tại Suối Bắc. Ảnh: CSCC

