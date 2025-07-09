Chủ Nhật, 7/9/2025
Nghệ An phê duyệt thu hồi gần 182 ha đất để triển khai Khu công nghiệp VSIP III

Thành Duy 07/09/2025 11:34

Nghệ An sẽ thu hồi gần 182 ha đất tại xã Hưng Nguyên để triển khai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III, dự án có vốn đầu tư 52,5 triệu USD được chấp thuận chủ trương từ ngày 7/3/2025.

bna_vsip-nghe-anjpg.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Quyết định nằm trong danh mục 14 dự án thu hồi đất vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 32.

VSIP (Vietnam - Singapore Industrial Park) là liên doanh giữa Becamex IDC (Việt Nam) và Sembcorp Development (Singapore), được coi là một trong những mô hình khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tiêu biểu tại Việt Nam.

Trước đó, VSIP Nghệ An I đã được triển khai trên diện tích 750 ha tại huyện Hưng Nguyên và TP .Vinh cũ (nay thuộc xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh), với vốn đầu tư gần 280 triệu USD, đóng vai trò đặt nền móng cho sự hiện diện của VSIP tại Bắc Trung Bộ.

Dự án thứ hai, VSIP Nghệ An II, còn gọi là Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, có quy mô 500 ha được triển khai tại các xã: Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc thuộc huyện Diễn Châu cũ (nay là xã Tân Châu), vốn đầu tư gần 165 triệu USD.

Việc triển khai VSIP III cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư bất động sản công nghiệp này đối với môi trường đầu tư Nghệ An, góp phần còn mở rộng quỹ đất bất động sản công nghiệp.

Hạ tầng sẵn sàng của dự án được kỳ vọng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về hạ tầng và nguồn lực.

