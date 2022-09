Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo về công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nhiều địa phương bị chia cắt, Quỳ Hợp sơ tán dân vì mưa lũ; Nhiều nhà máy thuỷ điện tiếp tục xả lũ; Nguy cơ dịch chồng dịch… là những thông tin nổi bật ngày 9/9.

* Sáng 9/9, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* Do mưa to kéo dài trong đêm qua, trong sáng nay (9/9), nhiều địa phương ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông... bị ngập cục bộ. Một số tuyến đường tại TP. Vinh bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông của người dân trong giờ cao điểm. Theo thông tin từ UBND huyện Quỳ Hợp, đến chiều tối 8/9, một số hộ dân tại 2 xã Châu Hồng và Yên Hợp phải di dời đến nơi ở khác do mưa lũ.

* Sáng 9/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông; Nhà máy Thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương. Theo đó, để đảm bảo công tác vận hành hồ chứa được an toàn các nhà máy này đã lên lịch vận hành xả nước hồ chứa .

* Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc khắc phục tồn tại trong hoạt động khoáng sản gửi Công ty CP Tân Hoàng Khang và UBND huyện Quỳ Hợp. Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Tân Hoàng Khang tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản (quặng thiếc và đá xây dựng đi kèm) và hoạt động khai thác, bơm hút nước ngầm; có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ kinh phí để khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất.

* Tại Nghệ An, toàn tỉnh đã ghi nhận 498.328 bệnh nhân mắc Covid-19 tại tất cả huyện, thành, thị. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận biến thể phụ BA.5. Dịch có xu hướng tăng trở lại trong quý III năm 2022.