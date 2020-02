Nghệ An thu ngân sách đạt gần 1.600 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2020

Sáng 7/2, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 1/2020 để nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12/2019; tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 2/2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng chủ trì. Lượng khách du lịch tăng trong dịp Tết

Trong tháng 1/2020, các ngành, các cấp tập trung cho công tác tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, nhất là thực hiện chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội; chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, phòng, chống dịch bệnh;...

Trong tháng 1 (tính đến 16/1/2020), tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 93 doanh nghiệp, bằng so với cùng kỳ năm 2019, với tổng số vốn đăng ký 1.010 tỷ đồng, tăng 22,73% so với cùng kỳ; có 99 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đạt 100%.

Thu ngân sách trong tháng 1 ước đạt 1.590 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,29% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.500 tỷ đồng; loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu nội địa ước đạt 998 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 90 tỷ đồng.

Mặt khác, theo đánh giá các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Hàng hóa qua Cảng Cửa Lò đầu năm Canh Tý. Ảnh: Thành Duy Nổi bật trong tháng 1 là lĩnh vực dịch vụ với tổng mức bán lẻ ước đạt 6.383,14 tỷ đồng, tăng 18,67% cùng kỳ năm 2019. Doanh thu dịch vụ ước đạt 1.236,49 tỷ đồng, tăng 5,73% so với cùng kỳ; trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 628,62 tỷ đồng, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm 2019.



Đặc biệt, tháng vừa qua là tháng trùng Tết Nguyên đán, thời tiết khá thuận lợi nên lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 487.664 lượt khách, tăng 9,97% cùng kỳ, trong đó khách lưu trú ước đạt 353.994 lượt, tăng 9,46%, khách quốc tế ước đạt 11.942 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An bày tỏ lo ngại khi lượng khách trong tháng 2 sụt giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu đánh giá về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh vẫn còn một số khó khăn là sản xuất vụ đông 2019 đạt thấp (diện tích vụ đông đạt 36.247,98 ha, bằng 91,18% kế hoạch và bằng 95,8% so với cùng kỳ).



Nguyên nhân chủ yếu là do diễn biến bất thường của thời tiết (năm 2019 mưa lũ muộn), mặt khác nhiều địa phương, tâm lý người dân không tích cực trồng cây vụ đông; thị trường tiêu thụ một số loại sản phẩm khó khăn, giá thấp.

Một số nhà máy sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ, thời gian sản xuất ít do trùng Tết Nguyên đán nên sản phẩm sản xuất ra giảm so với cùng kỳ năm 2019…

Không để dư âm vui Tết, đón Xuân ảnh hưởng đến công việc

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác tổ chức cho nhân dân, vui Xuân, đón Tết Canh Tý năm 2020 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tình hình quốc phòng, an ninh đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Các chế độ, chính sách thực hiện bài bản, kịp thời, đúng chế độ; hàng hóa cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn; kiểm soát hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tương đối tốt…

Trong thời gian tới, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp bắt tay vào làm việc ngay; không để dư âm vui Tết, đón Xuân ảnh hưởng đến công việc; hạn chế các đoàn, cá nhân đi nước ngoài, để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ, đặc biệt tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh và các ngành các cấp cần tập trung, quyết liệt vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Các ngành liên quan cũng tăng cường chỉ đạo sản xuất cả nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng; cần kiểm soát, phòng, chống tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát triển công nghiệp, xây dựng gắn với thu hút đầu tư. Mặt khác, cần trấn áp tội phạm, giao quân thật tốt; làm chủ tình hình an ninh quốc gia, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận nội dung làm việc. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, năm nay là năm có nhiều sự kiện và các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân.



Các địa phương cần sớm hoàn thành sáp nhập xóm, xã. Cấp ủy các cấp tập trung chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng bộ các cấp chất lượng, vừa chuẩn bị công tác nhân sự phải đảm bảo, tạo nền tảng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh các quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp, nhất là tác động sâu sắc lên các lĩnh vực do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải điều chỉnh, thay đổi các biện pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của năm.

“Tôi đề nghị các đồng chí phải chủ động, linh hoạt trong việc thay đổi biện pháp, phải tham mưu được cho các tổ trưởng tổ công tác và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra cho năm 2020”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trước lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Cũng tại cuộc làm việc, UBND tỉnh đã cho ý kiến các nội dung: Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn Nghệ An.