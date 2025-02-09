Thứ Ba, 2/9/2025
Quốc tế

Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngọc Quang (TTXVN) 02/09/2025 06:26

Ngoại trưởng Marco Rubio đã thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình thông cáo ngày 1/9/2025 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Washington

Trong thông cáo báo chí ngày 1/9, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Hoa Kỳ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm và những tiến bộ mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Việt Nam tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, trở thành một đối tác then chốt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là quốc gia đi đầu trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu chung.

Theo Ngoại trưởng Rubio, năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ - Việt Nam. Ông bày tỏ: “Hoa Kỳ tự hào về những tiến bộ mà chúng ta cùng đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó tăng cường hợp tác về an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, và xử lý các thách thức khu vực, bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngoại trưởng Rubio chia sẻ: “Khi chúng ta kỷ niệm dịp lịch sử này, chúng tôi tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn các mối gắn kết giữa hai quốc gia. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Nhân dịp đặc biệt này, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi “những lời chúc nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam có một lễ kỷ niệm tràn đầy niềm vui và một năm thịnh vượng phía trước”.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-hoa-ky-chuc-mung-quoc-khanh-viet-nam-20250902055135829.htm
