Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ảnh chụp màn hình thông cáo ngày 1/9/2025 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Washington

Trong thông cáo báo chí ngày 1/9, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Hoa Kỳ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm và những tiến bộ mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Việt Nam tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, trở thành một đối tác then chốt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là quốc gia đi đầu trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu chung.

Theo Ngoại trưởng Rubio, năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ - Việt Nam. Ông bày tỏ: “Hoa Kỳ tự hào về những tiến bộ mà chúng ta cùng đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó tăng cường hợp tác về an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, và xử lý các thách thức khu vực, bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.