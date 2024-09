Kinh tế Ngư dân Nghệ An phấn khởi ra khơi sau bão số 3 Sau khi tỉnh Nghệ An có công văn cho phép tàu thuyền ra khơi, ngư dân các địa phương đã hối hả chuẩn bị cho những chuyến biển sau 2 ngày tránh bão.

Nhiều tàu đánh bắt ở cảng cá Nghi Thủy (Cửa Lò) đã ra khơi từ chiều 8/9. Ảnh: T.P

Chiều 8/9, tại cảng cá Nghi Thuỷ (thị xã Cửa Lò) khung cảnh rất nhộn nhịp, ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi sau những ngày nghỉ tránh trú bão số 3.

Đang cùng các thuyền viên chuẩn bị lưới cụ, tiếp thêm đá lạnh và nhiên liệu cho chuyến đi biển 3 ngày sắp tới, anh Nguyễn Quyền, thuyền viên tàu đánh cá ở Nghi Thuỷ cho biết: “Chiều tối 8/9, đội tàu của tôi ra khơi khai thác hải sản. Chuyến đi dự kiến 3 ngày. Bão tan, trời yên biển lặng, hy vọng tôm cá đầy khoang để có thêm thu nhập”.

Ngày 8/9, sau khi bão tan, trời hửng nắng, ngư dân đã ra kiểm tra lại tàu thuyền, sửa soạn lại đồ dùng, vật dụng cần thiết và chờ thông báo ra khơi của cấp trên để ra khơi.

Các thuyền viên chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đi biển dài ngày. Ảnh: T.P

“Mùa này, cao điểm mưa bão, do đó, việc nghỉ biển để đảm bảo an toàn là cần thiết. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm còn nhiều cơn bão nữa, do đó, phải tranh thủ bám biển khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo thu nhập. Đội tàu của tôi sẽ ra khơi vào tối 8/9 và ngày mai 9/9”, ông Phùng Bá Thu, chủ đội tàu công suất lớn ở Nghi Thuỷ cho biết.

Dựa vào kinh nghiệm đi biển lâu năm, ông Thu cho biết, sau các cơn bão, sau thời gian biển động mạnh, thường dễ trúng đậm cá tôm, nhất là các hải sản có giá trị nên ai cũng háo hức vươn khơi, hy vọng thắng lớn về sản lượng, bán được giá cao.

Ngư dân phường Quỳnh Lập (TX.Hoàng Mai) chuẩn bị đá lạnh bảo quản cho chuyến biển sẽ xuất bến vào ngày mai. Ảnh: T.P

Ở Cửa Lò, có khoảng 300 thuyền mủng đánh bắt vùng lộng, ra khơi chỉ vài tiếng đồng hồ, đi về trong buổi. Tranh thủ trời nắng đẹp sau khi bão tan, nhiều thuyền mủng đã bắt đầu đi đánh bắt.

Anh Võ Văn Trí (50 tuổi, ngư dân phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò) cho biết: “15h đi thì khoảng 20h về, hải sản bắt được là mực, ghẹ, tôm tít còn tươi sống. Cập bến lúc đó thì bán cho các nhà hàng hoặc các thương lái. Nghỉ biển thì không có thu nhập, nên bão tan, thời tiết thuận lợi là ra khơi ngay”.

Sau 3 ngày neo trú để tránh bão, chiều 8/9, ngư dân ở thị xã Hoàng Mai cũng đã rục rịch chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Hàng trăm ngư dân đang vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm lên thuyền.

Sau 2 ngày neo thuyền tránh trú bão, các thuyền viên rất hy vọng về một chuyến biển đầy ắp cá tôm. Ảnh: T.P

Lương thực khô, gạo, mỳ, nước uống, thuốc men, quần áo cá nhân,... phục vụ cho chuyến ra khơi dài ngày được các thuyền viên nhanh chân đưa lên tàu. Những con tàu đang được tiếp thêm nhiên liệu, được các thuyền viên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời cảng.

Ông Phan Văn Hải (Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai), chủ đội tàu NA91280 cho biết: “Đội tàu của tôi về tránh trú bão gồm 6 tàu đánh cá, 1 tàu hậu cần. Chiều 8/9, sau khi UBND tỉnh có công văn cho phép tàu thuyền ra khơi đánh bắt, chúng tôi đang tích cực vận chuyển đá lạnh, bơm dầu, thu lưới, ngư cụ và thực phẩm, nước sạch, bình ga lên tàu sẵn sàng cho chuyến biển sau bão. Đội tàu dự kiến ra khơi 4 ngày, hy vọng chuyến đi này mang về nhiều hải sản có giá trị như cá hố, mực, cá trỏng”.

Nhu yếu phẩm: Mỳ tôm, nước uống, thực phẩm... được chuẩn bị chu đáo cho chuyến biển kéo dài 3-4 ngày. Ảnh: T.P

Tại các cảng cá, không khí nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Bà con ngư dân ai cũng phấn khởi, hào hứng vươn khơi với hy vọng, nguồn lợi hải sản dồi dào hơn vào những ngày tới vì sau bão thường dễ trúng các luồng tôm, cá hơn ngày thường.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức - cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đang làm thủ tục cho các tàu cá ra khơi cho biết, trong đợt này đơn vị đón tiếp 268 tàu cá về tránh trú bão, sau khi bão tan các lực lượng chức năng đang tích cực làm thủ tục và hướng dẫn ngư dân xuất bến, dự kiến trong đêm nay và sáng mai có khoảng 400 tàu cá ra khơi ở cửa lạch Cờn.

Xe bồn xuống tận cảng cá cung ứng xăng, dầu cho các tàu thuyền. Các chủ xăng cũng bán nợ, giãn nợ để các tàu thuyền bám biển, vươn khơi sau bão. Ảnh: T.P

Chủ các dịch vụ hậu cần nghề cá ở các địa phương cũng tạo mọi điều kiện để ngư dân mua xăng dầu, đá lạnh, ngư cụ trả sau, giãn nợ cho ngư dân nhằm tạo điều kiện tàu ra khơi sớm.

Qua nắm bắt, từ chiều 8/9, khoảng 70% tàu thuyền ở các địa phương chuẩn bị vươn khơi và con số này sẽ tăng trong những ngày tới. Trước khi để tàu thuyền hoạt động đánh bắt trở lại, địa phương cũng như ngành chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở các chủ tàu gia cố, sửa chữa các bộ phận hư hỏng để đảm bảo an toàn trong quá trình đánh bắt.

Thời điểm này, Nghệ An đang bước vào mùa cao điểm mưa bão, theo dự báo, mới nhất, có khả năng xuất hiện thêm 2 cơn bão mới gần Biển Đông sau siêu bão số 3 Yagi.

Làm thủ tục xuất bến cho các chủ tàu tại cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: T.P

Do đó, trong quá trình vươn khơi ngư dân cần đặc biệt chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết để có biện pháp phòng tránh thiên tai. Đồng thời, khi nhận được dự báo sắp có gió mùa, mưa lớn... cần nhanh chóng trở về đất liền để tránh trú an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 7642/UBND-NN ngày 8/9/2024 về việc cho phép tàu thuyền ra khơi. Theo đó, UBND tỉnh bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 3, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 14 giờ ngày 08/9/2024. Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị có liên quan.