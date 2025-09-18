Thời sự Người ‘truyền thần’ vào đời sống báo chí Có quá nhiều dữ liệu để tôi bắt đầu với gã, nhưng có lẽ tôi nên chọn câu chuyện “người một like” để dễ nhìn nhận chân dung một nhà báo - người mà bằng tất cả nhiệt huyết của mình đã “truyền thần” vào đời sống báo chí những tác phẩm chân thực, sinh động và cả những khắc nghiệt, gai góc như chính cái cách mà anh luôn tự nhận lấy về phía mình.

Đào Tuấn • 18/09/2025

Có quá nhiều dữ liệu để tôi bắt đầu với gã, nhưng có lẽ tôi nên chọn câu chuyện “người một like” để dễ nhìn nhận chân dung một nhà báo - người mà bằng tất cả nhiệt huyết của mình đã “truyền thần” vào đời sống báo chí những tác phẩm chân thực, sinh động và cả những khắc nghiệt, gai góc như chính cái cách mà anh luôn tự nhận lấy về phía mình.

Quãng năm 2012 - 2013, thời điểm mạng xã hội, cụ thể là facebook chưa phát triển mạnh, nhiều người còn tỏ ra e ngại, thậm chí dè chừng trước nền tảng này. Khi đó, cánh phóng viên chúng tôi mặc dù luôn năng động, linh hoạt trong việc tiếp cận, ứng dụng xu hướng mới, song vẫn có nhiều người cho rằng facebook là thứ “ba lăng nhăng” chỉ tổ mất thời gian. Gã cũng vậy! Mỗi khi thấy ai ôm điện thoại vuốt vuốt gã luôn cho rằng vô bổ (kể ra lắm lúc cũng vô bổ thật).

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Nhận thấy xu hướng mới của báo chí trong bối cảnh nền tảng số, công nghệ số đang dần chiếm lĩnh đời sống xã hội, lãnh đạo Báo Nghệ An lúc bấy giờ đồng thời với việc chú trọng phát triển mạnh hạ tầng số báo chí, đổi mới báo điện tử đã yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải lập các trang cá nhân trên facebook. Mục tiêu là “bán”, giới thiệu, quảng bá “những đứa con tinh thần” của mình trên nền tảng xã hội số, trước hết là facebook.

Nhà báo Ngô Nhật Lân (trái) trong một chuyến công tác tại xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp cũ) nay là xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

Không thể “nói cứng” được nữa, gã buộc phải thay đổi. Một ngày kia, gã - một cách tỏ ra rất tự nhiên, đưa chiếc smartphone mới cáu đến trước mặt tôi: “Lập cho mình cái nick facebook cái. Tập chơi thôi!”. Vậy là nick name Nhat Lan Ngo có từ ngày ấy. Đến đây chắc mọi người cũng đã rõ gã là ai. Vâng! Không ai khác, đó là nhà báo Ngô Nhật Lân.

Từ khi Nhật Lân “tập chơi” facebook đến khi thuần thục và sử dụng nó như một phương tiện, công cụ phục vụ cho công việc khá nhanh. Anh rất chăm “share” các tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình và đồng nghiệp. Những ai thường xuyên theo dõi anh trên không gian mạng sẽ thấy, gần như tất cả các tác phẩm, sản phẩm báo chí anh chia sẻ đều mang những thông điệp giàu ý nghĩa nào đó; là những vấn đề gai góc mà đời sống và dư luận xã hội đặt ra. Đôi khi những status trên “tường” của anh chỉ có vài chục người “like”. Khi bị chúng tôi chọc, anh chỉ cười nhẹ: “Mình chỉ cần một like thôi nếu nó đến từ cá nhân có trách nhiệm giải quyết vấn đề mà bài viết đặt ra”.

Nhà báo Ngô Nhật Lân phỏng vấn các lực lượng trên chốt chống dịch Covid ở biên giới năm 2020. Ảnh tư liệu Thành Cường

Đối với người làm báo, nhất là những người chuyên về mảng phóng sự, phóng sự điều tra như nhà báo Ngô Nhật Lân quả thực “một like” của cá nhân có trách nhiệm cho tác phẩm của mình thì cũng có thể coi như đã thành công một nửa.

Về tuổi tôi là bậc em út của nhà báo Nhật Lân nhưng hơn hết chúng tôi là đồng nghiệp. Anh và tôi đã có rất nhiều chuyến rong ruổi cùng nhau trên tít tắp, xa xôi của những cung đường điều tra, phóng sự. Những lúc ấy tôi nhận thấy ở con người này toát lên độ kiên gan, vững chí đến dũng cảm. Chính điều này đã gột nên con người anh, một nhà báo dám dấn thân, dám xông pha, dám hy sinh vì cuộc sống. Tôi còn nhớ cái ngày chúng tôi ròng rã nhiều đợt băng rừng, lội suối vào tận Huồi Máy, xã Cắm Muộn, Quế Phong (cũ) để phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép. Những ngày đầu khi chưa có lực lượng chức năng, chúng tôi đã phải đối diện với hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo nơi rừng sâu núi thẳm và luôn cảm thấy mình luôn bị rình rập giám sát vô hình. Hay như chuyến xuyên đại ngàn Pù Mát 4 ngày đêm trong cái lạnh thấu xương để xác định cho được vị trí rừng bị mất, khối lượng cây bị đốn hạ.

Nhà báo Ngô Nhật Lân tác nghiệp tại đập chứa bùn thải trên núi Lan Toong ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp cũ) nay là xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn Nhà báo Nhật Lân tác nghiệp tại hiện trường phá rừng tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp (cũ) nay là xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Nhà báo Nhật Lân cùng các cựu chiến binh thôn Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Sơn (cũ) nay là xã Anh Sơn Đông tỉnh Nghệ An bên một cây cổ thụ ven bãi bồi sông Lam bị đốn hạ. Ảnh: Thành Cường Nhà báo Ngô Nhật Lân trong tác nghiệp tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Đào Tuấn

Tôi cũng lại nhớ cái hình ảnh: trên con dốc qua bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn cũ), nhà báo Ngô Nhật Lân với gương mặt hốc hác đã trở nên tím tái, mặc cho băng tuyết đã đóng lên tóc, lên mi mắt vẫn run run mở cuốn sổ tay để ghi chép những dòng, những chữ phục vụ bài điều tra. Hành trình hôm ấy vào tháng Chạp, chúng tôi đã phải cắt đường rừng, đi xuyên đêm mất gần 5 tiếng đồng hồ từ bản Buộc Mú qua các xã Mường Ải, Mường Típ, Bắc Lý, Tạ Cạ để ra Mường Xén. Chuyến công tác ấy để lại cho Nhật Lân rất nhiều ưu tư, trăn trở. Nỗi niềm ấy không phải vì vất vả, cũng không phải vì sự việc đó đã không được đăng tải, công bố trên báo, mà vì anh cảm thấy bất lực và thất vọng!

Trong làng báo xứ Nghệ có không nhiều phóng viên, nhà báo chịu khó đeo đuổi đến tận cùng sự việc và sự thật như Nhật Lân. Anh luôn xuất hiện trước mắt người đối diện như "một khối suy nghĩ”- lúc nào cũng vậy, luôn đăm chiêu, không dứt ra được với những nung nấu. Rất ít khi người ta nhìn thấy người đàn ông này thảnh thơi, kể cả những lúc anh tỏ ra rảnh rỗi thì tôi vẫn nhận thấy anh như đang "dằn" một mối trăn trở nào đó trong lòng. Hoặc cũng có thể do tính cách con người này nghiêm nghị đến độ khắc khổ.

Nhà báo Ngô Nhật Lân trao đổi với người dân khối 4, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu cũ) nay là xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh Đào Tuấn

Nói đến điều này tôi lại nhớ đến loạt bài liên quan vấn đề giải quyết quyền lợi cho các lao động hợp đồng ở Đài TT-TH Quỳ Hợp (Trung tâm VHTT&TT Quỳ Hợp). Anh đã viết hàng chục bài báo, liên hệ với rất nhiều tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để giải quyết, tháo gỡ. Và khi mọi việc được giải quyết thấu đáo, anh vẫn vậy - im lặng rời đi và chẳng bao giờ nhắc lại nữa.

Chúng tôi là những người làm báo, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chỉ Nhật Lân là người đắm đuối trong không gian ấy với tất cả ý nghĩa của từ này. Con người anh luôn điềm tĩnh đến mạnh mẽ, vững vàng đến gai góc mỗi khi đứng trước một thực tại cuộc sống đặt ra cho báo chí. Còn nhớ cách đây 4 năm, dư luận trong tỉnh xôn xao khi Báo Nghệ An đăng tải bài viết: “Chua xót những lá đơn xin nghỉ việc của người giữ rừng ở Nghệ An”. Bài viết này và nhiều bài sau đó đề cập đến thực trạng hàng trăm cán bộ bảo vệ rừng ở huyện Thanh Chương (cũ) xin nghỉ việc vì thu nhập bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Rất may một trong số các bài viết của nhà báo Nhật Lân đã đến tay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan (hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội), qua đó những nút thắt về công tác bảo vệ rừng được tháo gỡ, cán bộ bảo vệ rừng được quan tâm về chế độ chính sách.

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương trong một chuyến tuần rừng. Ảnh: CTV Nhà báo Nhật Lân (giữa) tác nghiệp trên đại ngàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh Thành Cường Lực lượng bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát trên đường tuần tra. Ảnh: CTV

Rừng là vậy, còn ở biển. Nhà báo Nhật Lân từng thực hiện các vệt bài về "tàu 67" (tàu được hỗ trợ đóng mới theo Nghị định số 67 của Chính phủ) khi nhận thấy khó khăn của bà con ngư dân trong tiếp cận chính sách. Mới đây, hẳn công chúng còn chưa quên sự việc 10 lao động trên 2 tàu kiểm ngư của Nghệ An bị mất việc vào đầu năm 2024 do không thuộc đối tượng của Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000, và do những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Trong số 10 lao động trên 2 con tàu bị nằm bờ nhiều tháng, có những người đã cống hiến liên tục trong lĩnh vực kiểm ngư hơn 20 năm. Đây cũng là lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đáp ứng các đòi hỏi của ngư trường và yêu cầu về khai thác, đánh bắt theo quy định trong nước và thế giới. Vẫn là nhà báo Nhật Lân với loạt bài điều tra, phóng sự, phản ánh, tin, ảnh, clip trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Tinh thần trách nhiệm đó, sự đeo đuổi đến tận cùng sự việc của anh đã thu hái kết quả. Lãnh đạo tỉnh và ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đưa 2 con tàu kiểm ngư và 10 lao động hoạt động trở lại. Và niềm vui lớn nhất của Nhật Lân là đã thực hiện chuyến hải trình với anh em kiểm ngư ngay trong chuyến đầu tiên họ ra khơi sau nhiều tháng nằm bờ.

Tàu kiểm ngư nằm bờ, công tác kiểm ngư trên biển đã dừng hơn 3 tháng (thời điểm tháng 4/2024). Ảnh Thành Cường Nhà báo Nhật Lân trao đổi với nhân viên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng về công tác vận hành tàu kiểm soát tàu cá đánh bắt thủy sản trên biển (tháng 4/2024). Ảnh Thành Cường Chuyến kiểm ngư của tàu KN-668-NA ngày 13/5/2024. Ảnh: Thành Cường

Thật khó để liệt kê hết những dấu ấn của nhà báo Ngô Nhật Lân đã tạo ra không không gian báo chí. Những tác phẩm: “Túi bom bùn thải trên núi Lan Toong”; “Vàng tặc trên núi Phu Phen”; “Xót lắm sa mu”; “Dự án hồ chứa nước bản Mồng”; “Đường khai thác keo hay đường khai thác trái phép quặng đá thạch anh?”; “Một thập niên bỏ nội trú trường huyện vùng cao”; “Hành trình tìm sự thật tà đạo Hoàng Thiên Long”; “Loại bỏ tính “cục bộ” trong sản xuất, kinh doanh nước sạch”; “Trồng rừng thay thế: Bài toán khó cần có lời giải!”; “Ngăn mối họa từ bên kia biên giới”;… chỉ là một vài nét chấm phá trong bức tranh rộng lớn của thể loại phóng sự, phóng sự điều tra mà nhà báo Ngô Nhật Lân đã bằng bầu nhiệt huyết với thực tiễn tạo nên. Tôi cũng không thể thống kê hết những giải thưởng mà anh đã được vinh danh trong những năm tháng qua. Chỉ biết rằng những nơi anh đến, những vùng anh qua đều đã lưu lại ở đó về một tấm lòng đắm đuối với cuộc đời, với nhân sinh.

Một số tác phẩm của nhà báo Nhật Lân.

Và có một điều không phải ai cũng biết về Nhật Lân. Anh xuất thân là hoạ sỹ. Bởi vậy anh cũng có những nét tính cách được hình thành từ cái tư duy thẩm mỹ của người làm công tác hội họa. Tuy nhiên, tôi cũng nhìn thấy ở con người anh cái duy lý với kiến văn sâu sắc của một họa sỹ truyền thần hoặc nhà điêu khắc. Phải chăng chính điều này đã giúp anh trở nên sắc sảo, bản lĩnh trong không gian báo chí? Tôi cho rằng cho dù cọ hay bút, tác phẩm của anh vẫn không lẫn vào đâu được: chân thực, ấm áp và giàu sức sống!