Nhặt được CMND đánh rơi, 9X lập Facebook ảo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Nhật Tuấn