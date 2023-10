Nhiều tấm lòng tiếp tục hướng về vùng lũ Quỳ Châu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Qua lời kêu gọi của Báo Nghệ An, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục gửi tiền, đồ dùng học tập, nước uống để Báo Nghệ An chuyển đến người dân vùng lũ Quỳ Châu.

Ngày 3/10, Báo Nghệ An tiếp nhận thêm sự ủng hộ của các đơn vị hướng về vùng lũ Quỳ Châu như: Công ty CP môi trường và công trình Đô thị; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông; Trường Tiểu học và THCS Thực hành Sư phạm Nghệ An và một số cá nhân khác...

Đến 18h ngày 3/10, Báo Nghệ An đã tiếp nhận sự ủng hộ trị giá 166,62 triệu đồng, trong đó tiền mặt 126,12 triệu đồng, hiện vật trị giá 40,5 triệu đồng cùng một số sách vở, quần áo cũ khác.

Danh sách chi tiết các tập thể, cá nhân ủng hộ vùng lũ Quỳ Châu qua Báo Nghệ An đến ngày 3/10/2023:

Trước đó, sáng 1/10, thay mặt các nhà hảo tâm, phóng viên Báo Nghệ An cùng Nhà phân phối kim khí Huy Hoàng (Yên Thành) - hỗ trợ xe vận chuyển chuyến hàng đầu tiên đi Quỳ Châu, trao 3 tấn gạo, 1,2 tạ lạc, 4 thùng áo quần cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã: Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Tiến. Ngoài ra, Báo Nghệ An và các nhà hảo tâm còn tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ ở 3 xã này, cùng 4 thùng sách, vở cho các em học sinh ở xã Châu Thắng.

Nhiều học sinh ở Quỳ Châu bị lũ cuốn trôi hết sách vở. Ảnh: Thành Cường