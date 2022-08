Nhiều trường học ở thành phố Vinh thiếu phòng học trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Áp lực về quy mô học sinh tăng quá nhanh khiến cho nhiều trường học ở thành phố Vinh rơi vào tình trạng thiếu phòng học hoặc quá tải trong nhiều lớp học. Trong tình thế này, việc học sinh phải “học đuổi” hoặc phải học trong những phòng học cũ là điều không tránh khỏi…

Không yên tâm khi con học lớp cũ

Phụ huynh lớp 1 - Trường Tiểu học Lê Lợi, Thành phố Vinh vừa có đơn kiến nghị phàn nàn về ban giám hiệu nhà trường khi bố trí sắp xếp cho 6 lớp của học sinh lớp 1 phải học trong dãy nhà cũ, xuống cấp và lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh.

Năm học này, Trường Tiểu học Lê Lợi vừa hoàn thành dãy nhà thứ 3 và sau hơn 3 năm triển khai đến nay đã đưa vào sử dụng toàn bộ 3 dãy nhà mới với 45 phòng học (trong đó có 3 phòng chức năng là phòng tin học và phòng steam). Mặc dù đã được đầu tư khá lớn nhưng với số lượng hơn 2200 học sinh và quy mô 55 lớp học (đông nhất tỉnh) thì số lượng phòng học hiện có không đáp ứng được việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho toàn bộ nhà trường. Trong bối cảnh đó, nhà trường buộc phải tiếp tục sử dụng lại 2 dãy nhà cũ và mượn thêm 2 phòng học của Trường THCS Lê Lợi mới đủ phòng học cho toàn bộ học sinh.

Trước đó, theo kế hoạch của nhà trường, vì năm học trước học sinh lớp 2 đã phải học phòng học cũ, học sinh lớp 3 từng phải một năm học đuổi (không có phòng học chính, mượn phòng học của các lớp khác) và ưu tiên học sinh lớp 4, 5 vì phụ huynh đã có nhiều đóng góp xây dựng cơ sở vật chất nên năm học này học sinh 6/10 lớp 1 vẫn phải học tạm 1 năm ở phòng học cũ. Tuy nhiên, phương án này của nhà trường đã bị phụ huynh phản đối.

Sau khi nhận ý kiến của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường và chính quyền phường Lê Lợi cũng đã tổ chức cuộc họp, lắng nghe các ý kiến của phụ huynh và chia sẻ với những lo lắng của các gia đình. Bên cạnh đó, cũng đã đưa ra phương án phù hợp. Những vấn đề lo lắng của phụ huynh về phòng học xuống cấp, hư hỏng cũng đã kịp thời được tu sửa để kịp đón học sinh trở lại trường.

Nói thêm về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Quyên – Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Do trường học đang trong quá trình xây dựng nên chưa thể đảm bảo đồng bộ tất cả các phòng học và chúng tôi rất cần phụ huynh chia sẻ với khó khăn của nhà trường. Hiện nay, dù vẫn đang còn nhiều phòng học cũ nhưng nhà trường vẫn cố gắng trang bị đủ máy điều hòa, quạt điện, ti vi trong tất cả các phòng học. So với các phòng học mới, điều kiện học tập giữa các phòng học là tương đồng. Nhà trường cũng sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình theo học để không làm ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của học sinh.

Lê Lợi luôn là phường “nóng” về vấn đề tuyển sinh, nhất là trong vài năm trở lại đây số lượng các chung cư ở trên địa bàn tăng nhanh và số học sinh phổ cập cũng tăng theo từng năm. Để đáp ứng việc dạy và học, trong những năm qua thành phố và UBND phường Lê Lợi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhưng không đáp ứng đủ. Ngay tại thời điểm này, dù dãy nhà hiệu bộ của Trường Tiểu học Lê Lợi đã thiết kế và chuẩn bị thi công nhưng phường đang phải điều chỉnh thiết kế tăng thêm 1 tầng để tăng 5 phòng học do dự báo những năm tới số học sinh vẫn không giảm.

Ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cũng nói thêm: Trước đây Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi cùng chung một trường nên trong quá trình quy hoạch và xây dựng lại, chúng tôi phải cân nhắc sao cho hợp lý. Khó khăn là việc xây dựng trường học phải vừa làm sao phù hợp với thiết kế, vừa thi công nhưng vẫn phải hài hòa đáp ứng đủ phòng học cho học sinh trong năm học. Do đó, trong quá trình triển khai không tránh khỏi “trường học cũ, trường học mới” khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Áp lực vì thiếu phòng học

Mặc dù phải học phòng học cũ nhưng so với nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố Vinh, học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi vẫn may mắn vì có đủ phòng học, học sinh không phải “học đuổi” (mỗi ngày học một phòng học và phải học thêm vào thứ 7). Tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Quán Bàu), mặc dù nhà trường mới được đầu tư xây dựng thêm 11 phòng học nhưng năm nay trường vẫn thiếu 7 phòng học và 5 phòng chức năng.

Điều này, buộc nhà trường phải tính tới giải pháp luân phiên và học sinh lớp 4 phải thực hiện thời khóa biểu học đuổi, học luân phiên. Cô giáo Trần Thị Nga – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi có 8 lớp 4 nhưng chỉ có 1 phòng học vì vậy phải bố trí cho tất cả các khối còn lại phải nghỉ 1 ngày trong tuần (để nhường lớp cho học sinh khối 4) và học bù vào thứ 7. Lớp học còn lại duy nhất cho học sinh lớp 4, chúng tôi ưu tiên mỗi lớp học 1 tháng để các em không phải đổi phòng học.

Theo hiệu trưởng nhà trường, dù đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng vẫn không đáp ứng đủ bởi trong những năm qua số học sinh trên địa bàn tăng quá nhanh. Hiện nhà trường đang có hơn 1800 học sinh nhưng dự kiến đến năm 2024, số học sinh sẽ tăng lên hơn 2000 và về lâu dài học sinh vẫn còn phải học đuổi, nghỉ học luân phiên nếu không kịp thời bố trí đủ phòng học.

Tương tự Trường Tiểu học Hưng Đông cũng đang thiếu 7 phòng học. Vì vậy, không chỉ nhà trường đang phải tiếp tục bố trí học sinh ở dãy phòng học cũ đã xuống cấp mà còn phải tổ chức học đuổi, học luân phiên giữa các lớp. Cô giáo Trần Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc thiếu phòng học khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí lớp học cho học sinh. Để chia sẻ với phụ huynh chúng tôi đang dự định sẽ tổ chức cho lớp 3 và lớp 4, mỗi lớp sẽ học luân phiên một học kỳ.

Trên toàn thành phố, hiện thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo có trên 10 trường đang thiếu phòng học, tập trung chính ở bậc tiểu học. Do đó, các trường phải tổ chức học luân phiên hoặc mượn phòng học ở các đơn vị khác (như Trường Tiểu học Trường Thi mượn phòng của Trường THCS Trường Thi, Trường Tiểu học Quang Trung mượn phòng học của Trường Mầm non Quang Trung). Báo cáo đánh giá về kết quả năm học của thành phố Vinh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, đó là: Tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở một số trường chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định trường đạt chuẩn quốc gia. Tình trạng quá tải về sĩ số/lớp, về số lớp/trường, thiếu phòng học, phòng chức năng ở một số trường vẫn còn.



Trước những tồn tại này, hiện thành phố đang bàn giải pháp khắc phục. Trước mắt sẽ lấy ý kiến của các nhà trường và thành phố dự kiến tổ chức cuộc đối thoại giữa hiệu trưởng và lãnh đạo UBND thành phố Vinh để tìm phương án khắc phục những khó khăn.

Thành phố cũng đang tập trung xây dựng và triển khai Đề án xây dựng mạng lưới cơ sở vật chất trường lớp gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển. Dự kiến trong năm 2022, thành phố có kế hoạch khởi công xây mới 179 phòng học văn hóa và phòng học bộ môn, phòng thuộc khối hỗ trợ, phụ trợ tại 19 trường với tổng mức đầu tư trên 206 tỷ đồng.