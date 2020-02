Những cặp đôi showbiz Việt được người hâm mộ ráo riết 'săn' dịp Valentine

Hồi tháng 10/2019, nam ca sĩ gốc Thái Bình đăng tải ảnh đeo một chiếc vòng tay có nhiều hạt ngọc trai và charm. Ngay lập tức, khán giả đã phát hiện ra hai người từng đeo chiếc vòng giống hệt như vậy. Khi Thiều Bảo Trâm viết trên trang cá nhân: "Baby, take my hand" (Anh yêu, hãy nắm lấy tay em). Cùng ngày, Sơn Tùng chia sẻ: "Hold my hand" (Hãy nắm tay anh). Đứng trước tin đồn hẹn hò, cặp sao đều chọn phương án im lặng. Chia sẻ về việc khán giả thường nhắc tới với danh xưng “bạn gái Sơn Tùng”, Thiều Bảo Trâm cho biết: "Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Xung quanh tôi, ai cũng có trăn trở, khó khăn riêng, vì vậy mình tự vượt qua được vấn đề của mình thì tốt".