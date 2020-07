Những 'người quen' của SLNA tại đội bóng đất Mỏ

(Baonghean.vn) - Có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh từng có thời gian khoác áo SLNA hoặc sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ. Họ sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ, đội bóng quê hương vào chiều mai 24/7, trong màn so tài giữa Than Quảng Ninh và SLNA tại vòng 11 V.League 2020.