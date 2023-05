Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Nghệ An đã bước vào đợt nắng nóng thứ hai kể từ đầu mùa Hè đến nay. Nắng nóng khiến người già, trẻ nhỏ nhập viện gia tăng… Dự báo: Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng này còn có khả năng kéo dài đến ngày 23/5.

(Baonghean.vn) - Chiều 17/5, tại TP. Vinh, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023).

(Baonghean.vn) - Khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng; Tiết kiệm sử dụng điện để đối phó với nắng hạn; Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt… là những thông tin nổi bật ngày 17/5.

(Baonghean.vn) - Tháng 6 này, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chính thức khởi tranh. Bước sang mùa giải thứ 25, giải đấu ngày càng được tổ chức quy mô, bề thế, dự kiến được tổ chức từ ngày 9-16/6/2023.

Do ghen tuông, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Quân đã dùng dao bầu đâm chết vợ và đâm em gái vợ bị thương.

(Baonghean.vn) - Chiều 17/5, Ban tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 họp bàn kế hoạch triển khai thực hiện.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng tháng Công nhân năm 2023, chiều 17/5, Công đoàn Báo Nghệ An đến thăm, tặng quà cho các công nhân Công ty Cổ phần Green GMC.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 17/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại thị xã Cửa Lò.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sau khi mua được ma túy, Hải cất giấu trong nhà mẹ đẻ. Thời điểm cơ quan công an khám xét nhà phát hiện hàng cấm, người mẹ bất ngờ, hoảng hốt.

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị về một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh .