Olympia 2025: Công bố thứ tự thi đấu của 4 nhà leo núi tài năng Thứ tự xuất phát chính thức của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã được xác định sau buổi bốc thăm sáng 24/10. Ai sẽ có lợi thế từ vị trí đầu tiên?

Thứ tự thi đấu chính thức cho trận Chung kết rất được mong đợi của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã được xác định. Buổi bốc thăm diễn ra vào sáng ngày 24/10 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, đã ấn định vị trí xuất phát cho bốn nhà leo núi tài năng nhất mùa giải.

Vị trí xuất phát của bốn nhà vô địch Quý

Sau những giây phút hồi hộp của buổi bốc thăm, vị trí đứng của các thí sinh đã được công bố. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu trong trận chung kết sắp tới. Kết quả cụ thể như sau:

Vị trí 1: Lê Quang Duy Khoa Vị trí 2: Đoàn Thanh Tùng Vị trí 3: Trần Bùi Bảo Khánh Vị trí 4: Nguyễn Nhựt Lam

Thứ tự vị trí xuất phát của các thí sinh sau khi bốc thăm.

Bốn thí sinh này là những gương mặt xuất sắc nhất, đã lần lượt vượt qua các đối thủ nặng ký để giành vòng nguyệt quế trong bốn cuộc thi Quý của năm thứ 25, thể hiện kiến thức sâu rộng và bản lĩnh vững vàng.

Lịch hẹn với trận đấu trí tuệ đỉnh cao

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài kịch tính, gay cấn và đầy cảm xúc, nơi chỉ một người có thể chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Công bố thứ tự thi của 4 thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 1.

Khán giả trên cả nước có thể theo dõi trực tiếp sự kiện quan trọng này vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025. Chương trình sẽ được phát sóng đồng thời trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến của Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).