Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Chiều 4/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Dự hội nghị có ông Vũ Thế Nam - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai đổi mới nhiều chương trình hành động, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Trong năm 2022, Công ty đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao.

Trong đó: Điện thương phẩm đạt trên 4.229,64 triệu kWh/ 4.504,00 kWh kế hoạch giao, tăng 3,02% so với năm trước, bằng 93,91% kế hoạch. Tổn thất toàn Công ty lũy kế thực hiện 6,24%, thấp hơn - 0,95% so với cùng kỳ năm trước và đạt kế hoạch Tổng công ty giao. Giá bán bình quân lũy kế thực hiện 1.838,79 đ/kWh/ 1.831,20đ/kWh, cao hơn 21,85 đ/kWh so với năm trước và cao hơn 7,59 đ/kWh so với kế hoạch NPC giao.

Doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 7.777,42/ 8.247,72 tỷ đồng, tăng 104,26% so với cùng kỳ, bằng 94,30% kế hoạch của năm. Đến hết năm 2022, Công ty đang quản lý 1.053.203 khách hàng, trong đó 925.225 khách hàng sinh hoạt (chiếm 88%) và 127.978 khách hàng ngoài sinh hoạt (chiếm 12%).

Công ty Điện lực Nghệ An đã sớm triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thanh toán tiền điện. Đến hết năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 82% số khách thanh toán tiền điện trong tháng. Số tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 93% số tiền điện thu được trong tháng.

Cùng đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai xong số hóa dữ liệu theo chỉ đạo của Tổng Công ty, hoàn thành số hoá hợp đồng mua bán điện, chuẩn hóa thông tin khách hàng, chuẩn hóa thông tin trạm biến áp; số hóa toàn bộ quy trình kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ về điện.

Hoạt động thường niên "Tháng tri ân khách hàng” luôn được Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm, triển khai có hiệu quả thiết thực và ý nghĩa. Trong năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện đạt 14/14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong công tác quản lý vận hành, Công ty Điện lực Nghệ An đã chú trọng trong công tác tự động hóa vận hành lưới điện. Tính hết năm 2022, Công ty đã đưa 19/19 Trạm biến áp không người trực vào vận hành.

Công tác đầu tư xây dựng mới hạ tầng lưới điện phân phối cũng được Công ty Điện lực Nghệ An đặc biệt quan tâm. Trong năm 2022, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An đã đầu tư xây dựng mới 22 công trình với tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng.

Bên cạnh mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, nâng cao độ tin cậy, năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các bên liên quan đưa điện về với các thôn, bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của Công ty Điện lực Nghệ An vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2023 và những năm tiếp theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, vì vậy tỉnh Nghệ An rất cần sự quan tâm phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty Điện lực Nghệ An cần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn thời gian tới Công ty tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo việc làm, đời sống, tăng thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động; tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp; giảm tổn thất điện năng; giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đảm bảo an toàn lao động.

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty tiếp tục tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Công ty Điện lực Nghệ An khen thưởng cho các tập thể hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022.