Quỳnh Lưu tích cực chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy 5 tàu cá

Ngư dân bất lực nhìn những con tàu bốc cháy. Ảnh: Hồng Diện

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 28/7, trong lúc đang neo đậu tại Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận thì tàu cá NA-99699-TS của ông Bùi Xuân Xin ở xã Quỳnh Long bốc cháy. Sau đó, tàu trôi theo dòng chảy làm ngọn lửa lây lan sang 4 tàu khác đang neo đậu gần đó. Thời điểm này, tại cảng Lạch Quèn có khoảng 80 tàu công suất lớn, mỗi tàu còn trữ lượng khoảng 3.000 - 5.000 lít dầu đang neo đậu san sát nhau.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương có mặt kịp thời tại hiện trường chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị liên quan sử dụng lực lượng và phương tiện tại chỗ cùng nhân dân tiến hành các biện pháp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn di dời đảm bảo an toàn cho các tàu chưa bị bén lửa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng có mặt để chữa cháy tàu cá tại Cảng cá Lạch quèn trong đêm 28/7. Ảnh: Hồng Diện

Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng và 4 xe cứu hỏa chuyên dụng phối hợp cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Quỳnh Lưu, Đội Phòng cháy, chữa cháy số 4, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Ban Quản lý cảng cá Lạch Quèn cùng các phòng, ban, ngành chức năng của huyện nỗ lực phun nước dập lửa từ nhiều phía, nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Tuy nhiên, do ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cùng với việc tàu trôi dạt thành 3 điểm cháy (bờ Nam cảng Lạch Quèn 2 tàu, bờ Bắc cảng lạch Quèn 2 tàu và giữa dòng sông đoạn gần cở sở nhà máy sản xuất đá lạnh Hoàng Tuyết 1 tàu) nên gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy đã làm 5 tàu gần như bị thiệt hại hoàn toàn, không thể sửa chữa lại được. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về con người.

Trong chiều 19/7, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân có tàu cá bị cháy vào đêm 28/7. Mỗi chủ tàu trước mắt được hỗ trợ 20 triệu đồng. Ảnh: Hồng Diện

Hiện nay, UBND huyện Quỳnh Lưu đang tích cực chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tàu tại cảng cá Lạch Quèn thuộc xã Quỳnh Thuận. Đồng thời, đánh giá mức độ thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả.