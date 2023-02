Sớm xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn đang chậm tiến độ, nhất là đoạn qua huyện Diễn Châu. Chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Vướng giải phóng mặt bằng

Ông Hoàng Văn Châu - Giám đốc điều hành dự án Quốc lộ 7 cho biết: Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 20/7/2021 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư. Dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu xây dựng, giá trị thực hiện đến nay khoảng 89,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn trong giải phóng mặt bằng đang ảnh hưởng tiến độ thi công dự án, nhất là đoạn qua huyện Diễn Châu.

Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Diễn Châu có tổng chiều dài 9,18 km, đi qua địa bàn 05 xã (gồm: Thị trấn Diễn Châu, các xã Diễn Thành, Diễn Phúc, Diễn Cát và Minh Châu). Thực hiện dự án, có 909 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó đất ở 402 thửa, đất nông nghiệp 397 thửa và đất khác 110 thửa (giao thông, thủy lợi, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất chưa sử dụng,…). Tổng số thửa đất ở phải bố trí tái định cư là 15 thửa (tại xã Diễn Phúc). Riêng địa bàn thị trấn Diễn Châu không phải thu hồi đất do phạm vi cắm mốc không ảnh hưởng đến các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo báo cáo của UBND huyện Diễn Châu, trên thực địa, huyện đã bàn giao đất tại các vị trí không phải giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư tại các đoạn không liên tục từ Km0+00 - Km9+180 (tính cả bên trái và phải tuyến) được khoảng 10km/18,36km. Đã hoàn thành xong việc trích đo kỹ thuật thửa đất (bao gồm cả đất ở, đất sản xuất nông nghiệp) trên địa bàn 4 xã Diễn Phúc, Diễn Thành, Diễn Cát và Minh Châu. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường mới nghiệm thu, phê duyệt kết quả trích đo toàn bộ xã Minh Châu (bao gồm cả đất ở, đất sản xuất nông nghiệp) và 70% số hộ thuộc xã Diễn Phúc. Còn phần đất ở tại các xã: Diễn Phúc, Diễn Thành và Diễn Cát chưa duyệt được kết quả đo đạc do có một số vướng mắc.

Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện cho biết: Chúng tôi đã tổ chức rà soát, kiểm đếm, thống kê hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tổ chức lập nhiệm vụ, lựa chọn đơn vị thiết kế di dời, cải tạo để hoàn trả. UBND huyện cũng đã có nhiều văn bản đề nghị các ngành thống kê hệ thống viễn thông, cáp truyền hình, đề xuất phương án nhưng đến nay chưa có báo cáo khối lượng của các đơn vị chủ quản.

Ngoài ra, có hơn 4.578m đường ống cấp nước của Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu chạy dọc Quốc lộ 7 nhưng không có hồ sơ pháp lý liên quan để lập phương án bồi thường hỗ trợ. Huyện đang làm việc với đơn vị quản lý để thống nhất phương án, triển khai giải phóng mặt bằng đối với phần đã có kết quả đo đạc (chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp); Đồng thời, tiến hành kiểm kê hiện trạng sử dụng đất để áp giá, lập hồ sơ bồi thường theo quy định.

Sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Nguyên nhân vướng mắc trong giải phóng mặt bằng được lý giải là một số hộ đi làm ăn xa chưa về, chưa lấy được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cùng rà soát, đối chứng nên chưa ký hồ sơ. Hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có nhiều biến động về diện tích, ranh giới, mốc giới… so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trải qua nhiều thời kỳ, việc mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 7 cũng đã tiến hành nhiều lần nên việc thu thập, xác minh hồ sơ, thống nhất phương án đền bù gặp nhiều khó khăn. Đất nông nghiệp 33 thửa không ký lý do dân đã bán đất cho người khác (Khu đô thị Hoàng Sơn), trong khi đó Khu đô thị này cũng đang có phần vỉa hè lát đá tự nhiên nằm trong phạm vi hành lang đường bộ chưa thực hiện tháo dỡ.

Ngoài ra, các đoạn qua khu dân cư, việc xác định phạm vi chân đường hiện trạng gặp khó khăn do người dân đã san lấp, cơ quan Quản lý đường bộ và các đơn vị liên quan không có hồ sơ hoàn công xây dựng Quốc lộ 7 qua các thời kỳ để làm căn cứ xác định. Nhiều người dân chưa thống nhất ký xác nhận kết quả đo đạc, và yêu cầu phải đo đạc thể hiện cả phần diện tích đất biến động qua các thời kỳ, trong đó có cả phần diện tích đất đã thực hiện dự án trước đây nhưng chưa thu hồi đất.

Trước những vướng mắc đó, ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân với cách làm cuốn chiếu, thu hồi đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó. Đặc biệt, chúng tôi tập trung giải phóng đoạn từ ngã ba thị trấn Diễn Châu đến nút giao liên thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam (Km0 – Km5) theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải phải hoàn thành tháng 7/2023.

Để đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời hạn chế các sai sót trong quá trình lập kết quả đo đạc, lập hồ sơ bồi thường GPMB, tránh khiếu kiện kéo dài về sau,… UBND huyện Diễn Châu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ về mặt chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn UBND huyện giải quyết các khó khăn vướng mắc; Đối với các thửa đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 21/12/1982, người dân yêu cầu bồi thường phần diện tích này, nhưng khi đo đạc thì gặp khó khăn vì hiện trạng sử dụng so với giấy tờ giao đất trước đây và so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay không khớp nhau. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cho phép huyện xác định phạm vi giao đất theo chân đường hiện trạng để lập trích đo, trích lục.

“Với các vướng mắc nêu trên, rất khó có thể hoàn thành theo tiến độ đề ra được. Đặc biệt, công tác ký các hộ dân vào bản đồ trích đo tại huyện Diễn Châu (đến nay mới ký được 741/909 thửa). Hiện nay, địa bàn huyện có nhiều dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, do vậy, đề nghị UBND huyện Diễn Châu ưu tiên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, đơn vị tư vấn trích đo và cử các bộ trong Hội đồng giải phóng mặt bằng khẩn trương tổ chức họp dân hoặc đến từng hộ dân vận động, giải thích để ký xong các thửa đất còn lại. Trường hợp các hộ dân không hợp tác ký hoặc các hộ dân vắng mặt; thì cũng sớm tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm phê duyệt” - ông Hoàng Văn Châu - Giám đốc điều hành dự án Quốc lộ nhấn mạnh.