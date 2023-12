Sông Lam Nghệ An bị Quảng Nam cầm hoà đầy kịch tính trên sân Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam đã tạo ra trận cầu đầy kịch tính ở vòng 4 V.League 2023/2024 diễn ra trên sân Vinh. Trong đó có tới 8 bàn thắng được chia đều cho cả 2 đội. Và với kết quả này câu lạc bộ xứ Nghệ vẫn chưa có được trận thắng đầu tiên tại V.League 2023.

Olaha tạo lập Hattrick nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm trước Quảng Nam. Ảnh: Chung Lê

Trước khi đến với vòng 4 V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An có thành tích không mấy thành công. Đội chủ sân Vinh chỉ giành được 2 trận hoà và phải nhận thất bại trước Thanh Hoá. Tuy nhiên, ở trận đấu vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia 2023/2024, đội chủ sân Vinh đã có được chiến thắng giòn giã trước đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất Đồng Tháp với tỷ số 6-2. Kết quả này sẽ là niềm khích lệ lớn về mặt tinh thần để thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hướng đến chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023/2024.

Bước đến cuộc chạm trán với Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An nhận được sự phục vụ ngay từ đầu của Trọng Hoàng. Lão tướng này vừa trở lại sau quãng thời gian khá dài điều trị chấn thương cơ. Bên cạnh đó, Success cũng có trận đấu đầu tiên trên sân Vinh dưới màu áo của Sông Lam Nghệ An. Khán giả chờ đợi màn bùng nổ của ngoại binh này sau quãng thời gian được tập luyện cùng đồng đội tại câu lạc bộ mới.

Cả hai đội đều ra sân với sơ đồ 5-3-2, trong đó, 3 trung vệ của Sông Lam Nghệ An gồm Mario, Nguyên Hoàng và Bá Quyền. Trọng Hoàng và Mai Sỹ Hoàng được giao nhiệm vụ trấn giữ hành lang 2 biên. Nam Hải, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh được huấn luyện viên Phan Như Thuật bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Olaha và Success chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Chiều ngược lại, cầu thủ được chú ý nhất bên phía Quảng Nam là Đình Bắc được huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn bố trí chơi ở vị trí tiền vệ lệch phải.

Success dù đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Với lợi thế đá trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An sớm làm chủ trận đấu ngay khi tiếng còi khai cuộc. Trọng Hoàng như thường lệ thực hiện nhiều pha leo biên khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều lúng túng. Dẫu vậy, đội khách đã may mắn có được bàn thắng dẫn trước ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Từ cú đá phạt góc, trung vệ Eze Stephen di chuyển chọn điểm rơi và tạo điểm cắt chuẩn xác, thực hiện cú đánh đầu hạ gục Văn Việt.

Dù bị thua trước trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật không hề nôn nóng. Mạnh Quỳnh, Xuân Tiến, Olaha, Success đã tạo ra nhiều pha phối hợp có tính đa dạng cao. Vì vậy khoảng trống dần xuất hiện nhiều hơn trước khung thành của thủ thành Đức An bên phía Quảng Nam. Sau quãng thời gian hãm thành liên tục, phút 22, Olaha đã lập công quân bình tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo mang áo số 7 thực hiện pha đột phá táo bạo ở trung lộ, vượt qua 2 cầu thủ đối phương để xâm nhập khu cấm địa, rồi tung cú ra chân trái phá, khiến thủ thành Đức An bất lực.

Chưa dừng lại ở đó, với đà hưng phấn lên cao, phút 26, Olaha tiếp tục lập công để nâng tỷ số lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Bóng được đưa vào khu cấm địa và Sỹ Hoàng băng rất nhanh từ cánh trái để đón bóng rồi tung đường căng ngang dọn cỗ để tiền đạo mang áo số 7 dễ dàng đệm lòng làm tung lưới Quảng Nam.

Sau khi nhận 2 bàn thua chóng vánh, Quảng Nam quyết định đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đây cũng là cơ hội để Sông Lam Nghệ An thực hiện các pha phản công chớp nhoáng. Phút 42, Success thoát xuống đầy tốc độ để đối mặt với thủ môn Đức An. Tuy nhiên, với cú vào bóng từ phía sau của một cầu thủ đối phương, khiến Success bị ngã trong vòng cấm. Trọng tài sau đó cho rằng các cầu thủ Quảng Nam chưa phạm lỗi với tiền đạo của Sông Lam Nghệ An.

Thậm chí trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, trọng tài còn cho rằng Mạnh Quỳnh đã phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson trong khu cấm địa nên cho Quảng Nam hưởng phạt đền. Điều đó đã gây ra làn sóng phẫn nộ của khán giả có mặt trên sân Vinh đối với trọng tài chính điều khiển trận đấu. Sau đó trên chấm 11m, Đình Bắc đã dễ dàng làm tung lưới Văn Việt để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sỹ Hoàng có bàn thắng đẹp mắt đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An tại mùa giải mới. Ảnh: Chung Lê

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, ngay ở những pha lên bóng đầu tiên, Olaha tiếp tục lập công để một lần nữa đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước. Từ tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Quảng Nam, bóng đến đúng vị trí của tiền đạo mang áo số 7 Sông Lam Nghệ An, cầu thủ này đã tung cú dứt điểm quyết đoán ở cự li gần khiến lưới đội khách tung lên lần thứ 3.

Chưa dừng lại ở đó, phút 51, Sỹ Hoàng tận dụng tình huống bóng lập bập để thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên 4-2.

Những phút sau, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, trong khi đội chủ sân Vinh thường xuyên sử dụng các pha phản công ở tốc độ cao, thì Quảng Nam với nhiều ngoại binh có thể hình vượt trội đã chọn các pha tạt bổng để tiếp cận khung thành của Văn Việt.

Phút 60, tiền đạo Yago của đội khách khống chế tốt pha kiến tạo của đồng đội trong khu cấm địa, che chắn khéo léo trước sự truy cản của Rebic, rồi tung ra cú sút căng, hạ gục Văn Việt. Bàn thắng của Yago đã rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-4 cho Quảng Nam.

Vào những phút cuối, trận đấu diễn ra đầy gay cấn, với những pha hãm thành liên tục được 2 đội tạo ra. Tuy nhiên, vào phút 90, một lần nữa, Quảng Nam đã đưa được bóng vào lưới của Sông Lam Nghệ An để quân bình tỷ số 4-4. Trung vệ Eze Stephen dâng cao tấn công, bình tĩnh khống chế một nhịp sau cú nhả bóng của đồng đội, trước khi dứt điểm đẳng cấp, làm bó tay thủ thành Văn Việt. Tỷ số 4-4 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.