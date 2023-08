Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (áo cam) quyết tâm giành chiến thắng để "tự cứu mình". Ảnh: Chung Lê

Ở vòng 4 giai đoạn 2 của nhóm B, trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp đội khách Sông Lam Nghệ An. Ở thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đã trụ hạng, không còn nhiều động lực để thi đấu. Còn SHB Đà Nẵng đang có 11 điểm. SHB Đà Nẵng cần phải giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với Thành phố Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương trong bối cảnh V-League 2023 chỉ còn 1 vòng đấu nữa để hạ màn.

Trước vòng đấu áp chót này, Sông Lam Nghệ An đã thanh lý hợp đồng với hai ngoại binh Jordy Soladio và Vytas Gaspuitis. HLV Phan Như Thuật tiếp tục trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ như Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Nam Hải… Do Quế Ngọc Hải không đăng ký thi đấu, Phạm Xuân Mạnh đeo băng đội trưởng của Sông Lam Nghệ An trong trận này. Còn hàng công của đội do ngoại binh duy nhất còn lại là Olaha lĩnh xướng.

Về phía đội chủ nhà SHB Đà Nẵng thì thiếu vắng chân sút hàng đầu là Lucao do nhận 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Minh Đức rất quyết tâm để “tự cứu mình”.

Những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ sông Hàn tỏ ra quá vội vàng khiến các đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác. Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 cú sút khá nguy hiểm hướng về phía khung thành đối thủ.

Ở phía ngược lại, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chủ động chơi với đội hình thấp, chậm rãi triển khai lối đá phòng thủ chặt, phản công nhanh. Phút thứ 23, Trần Mạnh Quỳnh có cú sút xa nguy hiểm từ ngoài vòng cấm; bóng đi chệch khung thành SHB Đà Nẵng chỉ trong gang tấc.

Từ phút 30 trở đi, SHB Đà Nẵng đã dần chiếm lấy thế trận, liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, những cơ hội tạo ra lại không được tiền đạo đội chủ sân Hoà Xuân tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, SHB Đà Nẵng vẫn là đội chiếm ưu thế trên sân. Đội bóng sông Hàn đã tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, uy hiếp khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Tuy nhiên, hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã thi đấu chắc chắn, lăn xả, lần lượt hoá giải các đường bóng của đối thủ.

Bước vào nửa cuối hiệp 2, HLV Phan Như Thuật tiếp tục đưa thêm các cầu thủ trẻ vào sân. Sức trẻ đã giúp cho Sông Lam Nghệ An dần lấy lại được thế trận, triển khai được nhiều đường bóng sắc sảo đặt khung thành SHB Đà Nẵng vào tình trạng báo động.

Phút thứ 84 của trận đấu, Sông Lam Nghệ An có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bóng được chuyền vào từ cánh trái, Olaha bật cao đánh đầu làm tường, chuyền cho Đinh Xuân Tiến xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ số 23 của Sông Lam Nghệ An xử lý gọn gàng, ra chân quyết đoán, ghi bàn thắng cho đội nhà. Xuân Tiến chính là cầu thủ vừa vào sân ở hiệp 2.

Những phút cuối cùng của trận đấu, SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Tuy nhiên, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu rất chắc chắn, tỉnh táo, không để lộ một khoảng trống nào cho đối thủ có thể khai thác.

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đã đẩy chính đối thủ rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Ở 2 trận đấu cùng giờ, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SHB Đà Nẵng đều giành chiến thắng. Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương giành chiến thắng trước Khánh Hoà./.