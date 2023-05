Sông Lam Nghệ An thua ngược Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Dù ghi bàn thắng dẫn trước, Sông Lam Nghệ An vẫn phải nhận thất bại trước chủ nhà Công an Hà Nội tại vòng 9 V.League 2023.

Mặc dù trải qua chuỗi trận thi đấu không thành công kể từ đầu giải, nhưng thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn nhận được khá đông sự cổ vũ của khán giả xứ Nghệ. Đó là liều thuốc tinh thần không thể tốt hơn để các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có thêm động lực để cống hiến một trận cầu đẹp mắt trong cuộc đọ sức với Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà nên ngay khi tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội nhanh chóng làm chủ thế trận và tổ chức các đợt tấn công lên phần sân của Sông Lam Nghệ An.

Đội bóng của huấn luyện viên Flavio Luiz sớm tạo ra sự khác biệt khi mang về quả đá phạt đền ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Từ pha lên bóng bên cánh trái, tiền đạo Gustavo tự tin cầm bóng, thực hiện các pha đảo người, khiến trung vệ Vysta phải phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Văn Hậu đã sút bóng đi trúng cột dọc, vuột mất cơ hội mở điểm cho Công an Hà Nội.

Thoát thua sớm, Sông Lam Nghệ An lấy lại sự tự tin và liên tục tổ chức các đường lên bóng có tính đa dạng khá cao. Những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng xứ Nghệ cho thấy được khả năng phối hợp mềm mại, có tính biến hoá khá cao. Chính điều đó giúp các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng tạo ra bất ngờ ngay trên sân Hàng Đẫy khi có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 12.

Bàn thắng đến từ pha kết hợp của hai trụ cột Sông Lam Nghệ An. Sau hàng loạt pha ban bật, bóng được đồng đội thả xuống cho Quế Ngọc Hải bên cánh phải. Đội trưởng câu lạc bộ xứ Nghệ tung đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, Trọng Hoàng chọn vị trí hợp lý để tung cú đánh đầu làm tung lưới Công an Hà Nội.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Sông Lam Nghệ An không cho thấy ý định co cụm phòng ngự, mà vẫn chủ động dâng cao tổ chức các đợt tấn công về phía chủ nhà. Với đà hưng phấn đang lên, học trò huấn luyện viên Huy Hoàng liên tục thực hiện các pha lên bóng đầy biến hoá. Hai cánh nơi có sự cơ động của Đình Hoàng, Văn Huy thường xuyên khoét vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương. Sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành Sỹ Huy của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã giúp đội bóng này tạo ra hàng loạt cơ hội có thể nhân đôi cách biệt. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc thuộc về Soladio, khi tiền đạo này thực hiện pha đệm lòng không như ý muốn sau đường căng ngang chính xác của đồng đội.

Trong 45 phút đầu tiên, tốc độ của trận đấu được hai đội đẩy lên rất cao, xen giữa những cơ hội mà Sông Lam Nghệ An tạo ra, Công an Hà Nội với nhiều hảo thủ trong đội hình cũng gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Phút 31, Gustavo Henrique xoay sở khá hay trong khu cấm địa Sông Lam Nghệ An, thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương, rồi tung cú dứt điểm chân trái. Dù bị khuất tầm nhìn, nhưng Văn Việt đã có pha phản xạ xuất thần, khi đổ người cứu thua thành công.

Ngay sau đó, từ cú đá phạt góc của Công an Hà Nội, thủ thành sinh năm 1999 tiếp tục có pha bay người ấn tượng để làm nản lòng các chân sút chủ nhà.

Những phút cuối hiệp 1, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi phòng ngự phản công. Và từ tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh của các cầu thủ xứ Nghệ, Xuân Tiến thực hiện đường chọc khe đúng nhịp với đà di chuyển của Soladio. Tiền đạo này tung cú sút chìm chéo góc làm tung lưới Công an Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ngỡ ngàng khi trọng tài cho rằng Soladio đã rơi vào thế việt vị. Xem lại pha quay chậm có thể thấy, trọng tài biên đã mắc sai lầm khi khước từ bàn thắng của đội khách.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và ngay ở phút 54, các học trò huấn luyện viên Flavio Luiz đã tìm được chìa khoá để mở cánh cửa vào khung thành của Văn Việt, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn quân bình tỷ số xuất phát từ đường chuyền bóng điểm rơi đầy chính xác của Tấn Tài, Lê Văn Đô xuất hiện trong vòng cấm, tung cú vô lê đẹp mắt, làm tung lưới Sông Lam Nghệ An.

Trong bàn thắng gỡ hoà của Công an Hà Nội, một lần nữa hàng thủ Câu lạc bộ xứ Nghệ tiếp tục bộc lộ những sai lầm như trong những vòng đấu trước đó. Không một trung vệ nào của Sông Lam Nghệ An theo kèm Lê Văn Đô, mặc dù trước đó cầu thủ này đã thực hiện pha xâm nhập vòng cấm của Văn Việt.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, Quế Ngọc Hải tiếp tục mắc lỗi khi đánh đầu phá bóng không thành công, buộc thủ môn Văn Việt phải phản xạ để đẩy bóng ra, bóng tìm đến John Cley. Từ cự ly dưới 10m, tiền đạo chủ nhà dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên thành 2-1.

Hàng thủ chơi không thuyết phục, nhưng các cầu thủ ở tuyến trên của Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu khá ấn tượng. Olaha, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, Đình Tiến, Soladio thường xuyên tạo ra các pha phối hợp nhịp nhàng, gây nhiều lúng túng cho hàng thủ Công an Hà Nội. Phút 70, Soladio có pha xoay người sút bóng với lực khá mạnh nhưng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Sỹ Huy đã chọn.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An dồn toàn lực để tấn công, nhưng Công an Hà Nội đã dùng số đông cầu thủ lùi về phần sân nhà để bảo toàn chiến thắng. Chính vì vậy, kết quả trận đấu vẫn được giữ nguyên 2-1 nghiêng về chủ nhà.

Ngày 1/6, Sông Lam Nghệ An tiếp tục ở lại sân Hàng Đẫy để gặp chủ nhà Viettel.