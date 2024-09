Tàu thuyền về tránh bão số 3, cảng cá lớn nhất Nghệ An đón trên 500 tấn hải sản

Ngư dân Nghệ An cấp tập tránh bão bão số 3 (bão Yagi), vì thế cảng cá Lạch Quèn, một trong những cảng cá lớn nhất Nghệ An đợt này đón trên 500 tấn hải sản.

Bão số 3 (bão Yagi) với sức gió rất mạnh đang di chuyển vào khu vực đất liền của nước ta, trong đó Nghệ An dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi gió bão và mưa lớn. Vì thế, bà con ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển những ngày này cấp tập di chuyển tàu thuyền về đất liền để tránh trú bão kịp thời. Đây cũng là dịp ngư dân đã trải qua nhiều ngày đánh bắt trên biển nên sản lượng hải sản đạt khá cao, nhiều chủ tàu có lãi.

Ông Hồ Nghiệp, ngư dân ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu), chủ tàu cá NA 95886 TS phấn khởi cho biết, chuyến biển này tàu ra khơi được 12 ngày thì nhận được tin bão số 3 vào Biển Đông, do đó, anh em thuyền viên hỗ trợ nhau thu gom ngư cụ, khẩn trương di chuyển tàu về đất liền.

Rạng sáng 5/9, tàu về đến Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) mang về gần 15 tấn hải sản các loại, bán cho thương lái được gần 500 triệu đồng. Trừ mọi chi phí còn có lãi khoảng 150 triệu đồng.

"Chuyến biển này hải sản chủ yếu cá ù, cá hố và mực luộc... Cá ù thương lái thu mua với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, mực luộc trên tàu có giá 130.000 đồng/kg. Sau khi bốc dỡ hết hải sản, các thuyền viên tập trung neo đậu tàu vào vị trí an toàn, cùng đó cất đặt ngư cụ cẩn thận, kiểm tra các thiết bị điện, máy... phòng cháy nổ và đề phòng gió bão mạnh làm hư hỏng. Sau khi bão tan sẽ tiếp tục bám biển", ông Hồ Nghiệp cho hay.

Với ngư dân Hồ Bá Đoàn ở xã Quỳnh Nghĩa, chủ tàu cá NA 95989 TS, cũng không kém phần phấn khởi, bởi chuyến biển này thắng lợi.

"Tàu của chúng tôi đánh bắt được 10 ngày, may mắn trúng mẻ cá gần 15 tấn, bán ngay trên biển cho tàu hậu cần; sau đó quay lại đánh bắt thêm 3 ngày thì nhận được thông tin bão số 3, nên phải di chuyển tàu về đất liền. Như vậy, sau chuyến biển kéo dài 13 ngày, tàu của chúng tôi đánh bắt được trên 20 tấn hải sản, chủ yếu là cá nhoái, cá ù và một số loại khác, trị giá 650 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên đều có thu nhập khá", ngư dân Hồ Bá Đoàn vui mừng chia sẻ.

Quan sát cho thấy, trong sáng 5/9, tại Cảng cá Lạch Quèn có hàng chục chiếc tàu cá công suất lớn từ biển vừa trở về. Trên khu vực cảng cá, hải sản đựng trong khay nhựa, được thương lái xếp thành đống dài, cao ngang ngực người. Cạnh đó là những chiếc xe ô tô đông lạnh chờ bốc xếp lên thùng xe.

Chị Nguyễn Thị Hồng, một thương lái thu mua hải sản cho hay, dịp này hải sản có giá trị nhất là mực luộc. Loại mực được đánh bắt lên là ngư dân luộc ngay trên tàu, sau đó bảo quản tốt, nên đảm bảo chất lượng, được mua với giá cao, từ 120.000 - 135.000 đồng/kg. Loại mực này sau khi thu mua được bảo quản trong các cơ sở cấp đông để cung ứng ra thị trường. Ngoài ra, còn có cá nhoái, cá ù, được thu mua với giá từ 15.000 - 30.000 đồng/kg.

Ông Hồ Anh Sơn - cán bộ quản lý Cảng cá Lạch Quèn cho biết: Để tránh bão số 3, từ chiều 4/9, ngư dân đã bắt đầu di chuyển tàu cá về đến cảng. Những tàu cá sau khi bốc dỡ hết hải sản là di chuyển đến nới khác neo đậu ngay để tàu khác vào. Dự kiến hết ngày 5/9 toàn bộ 100 tàu cá đăng ký neo đậu tại cảng sẽ về tránh bão.

Bên cạnh những tàu đạt sản lượng cao, cũng có tàu vừa đi được 3 - 4 ngày lại phải quay về tránh bão, nên đánh bắt chưa được nhiều. Tính bình quân một tàu cá mang về 5 - 6 tấn hải sản, thì đợt về tránh bão này, Cảng cá Lạch Quèn đón nhận từ 500 - 600 tấn hải sản các loại.

Tại các cảng cá khác như Cảng cá Quỳnh Phương, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) những ngày này cũng nhộn nhịp tàu cá trở về tránh bão số 3.

Ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập cho biết, toàn bộ chủ tàu cá trên địa bàn xã đang đánh bắt trên biển đều liên lạc và nắm bắt được tình hình diễn biến của cơn bão số 3. Theo đó, để đảm bảo an toàn, ngư dân đã di chuyển tàu cá về hướng đất liền, từ ngày hôm qua, dự kiến đến chiều tối hôm nay 5/9, toàn bộ tàu cá của địa phương sẽ neo đậu an toàn.

Nghệ An có 2.833 phương tiện và 13.638 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản.

Chiều 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Công điện hỏa tốc số 34 chỉ đạo khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3. Theo đó, đối với khu vực ven biển, tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.