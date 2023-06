Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 công trình, dự án

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: MH

Thẩm tra 7 dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

Chiều 29/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh cùng các địa phương liên quan đến các công trình, dự án cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hoàng Lân đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết điều chỉnh một số nội dung đảm bảo thể thức nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Ảnh: MH

Theo đó, 7 dự thảo nghị quyết được Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra, cho ý kiến. Gồm có 3 dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) và xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc); đường giao thông nối Quốc lộ 46 đến Khu di tích Kim Liên và đền Nhạn Tháp (xã Hồng Long, huyện Nam Đàn); dự án trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Có 4 dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án: Xây dựng trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Anh Sơn; dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới, đoạn nối từ đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới huyện Kỳ Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường tỉnh 534B tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ với đường tỉnh 543D tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đi đường Hồ Chí Minh và đi Cây Chanh, huyện Anh Sơn; dự án nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa tham gia ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: MH

Tham gia thẩm tra, các thành viên cơ bản thống nhất về mặt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình, dự án; đồng thời đặt ra một số băn khoăn.

Đáng quan tâm nhất là việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Anh Sơn tăng quy mô dự án với diện tích sàn tăng hơn 1.000 m2 so với chủ trương đầu tư mà lý do được đưa ra trong tờ trình của UBND tỉnh là để phù hợp với công năng sử dụng.

Vấn đề đặt ra là chất lượng tư vấn thiết kế, dự toán và phân bổ nguồn vốn ban đầu chưa sát với thực tiễn và công năng sử dụng lâu dài của công trình.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu vấn đề về khâu tư vấn thiết kế, dự toán và phân bổ nguồn vốn ban đầu đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề xuất cơ quan xây dựng dự thảo nghị quyết làm rõ đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, từ 75 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng và điều chỉnh cơ cấu nguồn ngân sách tỉnh từ 25 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng, giảm nguồn ngân sách huyện từ 50 tỷ đồng xuống còn 32 tỷ đồng.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới, đoạn nối từ đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MH

Các thành viên dự họp cũng đặt ra băn khoăn về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới, đoạn nối từ đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới huyện Kỳ Sơn.

Đây được xác định dự án quan trọng cần ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện đi lại thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phục vụ nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới. Tuy nhiên đề xuất điều chỉnh lại cắt giảm quy mô từ 12 km với tổng mức 90 tỷ đồng, xuống còn 7km.

Trung tá Nguyễn Bá Đại - Trưởng ban Doanh trại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải trình làm rõ lý do điều chỉ giảm quy mô đầu tư dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới, đoạn nối từ đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MH

Liên quan đến dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư về dự án trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh, có ý kiến đề xuất cần nghiên cứu sử dụng trụ sở làm việc và nhà văn hoá đối với các xã sáp nhập, tránh lãng phí tài sản đã được đầu tư.

Giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng: Kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh có một số mặt khó khăn, để tạo động lực thực hiện 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2023; một trong các giải pháp cần tập trung là đẩy nhanh đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: MH

Bởi vậy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng tình với đề xuất của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 công trình, dự án; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo các nghị quyết cần rà soát lại các căn cứ pháp lý để đảm bảo thống nhất giữa các dự thảo nghị quyết được trình cũng như chặt chẽ về từ ngữ, thể thức văn bản nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu một số đề xuất và thống nhất một số nội dung tại cuộc thẩm tra. Ảnh: MH

Kết thúc cuộc họp thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh - Cao Tiến Trung đề nghị cơ quan soạn thảo các nghị quyết tiếp tục các ý kiến nêu ra tại cuộc thẩm tra để sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục gửi lại ban để thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 tới.