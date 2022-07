Thu hẹp, đóng các lối đi tự mở qua đường sắt thường xảy ra tai nạn ở Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Mới đây, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã triển khai thu hẹp, đóng các lối đi tự mở thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai.

Ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện Nghi Lộc, phối hợp Công ty cổ phần Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh thu hẹp lối đi tự mở tại Km299+625 (thuộc địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc).

Cũng tại thời điểm này Ban an toàn giao thông tỉnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai xoá lối đi tự mở tại Km246+175 (thuộc phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) kiên quyết không để phát sinh lối đi tự mở, dần dần xoá bỏ điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại lối đi tự mở.

Các lối đi tự mở trên đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người trong thời gian qua.

Ông Phan Huy Chương - Phó Ban Chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh cho biết: Ngay sau khi thu hẹp và xoá các lối mở đường dân sinh đi qua đường sắt, Ban an toàn giao thông tỉnh đã cho sơn, kẻ vẽ cọc cảnh báo. Ban an toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, ngành đường sắt rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn.

Đối với những lối đi tự mở đã được thu hẹp hoặc đóng lại, Ban an toàn giao thông tỉnh giao các địa phương quản lý và theo dõi. Nếu phát hiện đối tượng nào cố tình tháo dỡ, phá hoại phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.