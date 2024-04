Thu ngân sách của Nghệ An 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An ước đạt hơn 7.711 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng thu từ khách du lịch đạt 8.714 tỷ đồng.

Chiều 25/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2024 để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5/2024.

Báo cáo và các ý kiến thống nhất đánh giá, trong tháng 4, tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, khá toàn diện. Toàn tỉnh đã có 317/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 67 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,23%; 4 tháng ước tăng 8,58%. Đến ngày 20/4, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 849,933 tỷ đồng, đạt 18,36%, cao hơn cùng kỳ 11,35%. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Bắt đầu từ tháng 4, lượng khách du lịch đến Nghệ An tăng nhanh. Dự ước tháng 4, lượng khách du lịch đạt 1,05 triệu lượt. Lũy kế 4 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 3,13 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.714 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 3.348 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tính đến ngày 23/4, tỉnh đã cấp mới 4 dự án, điều chỉnh 7 lượt dự án với tổng vốn đăng ký hơn 228 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới 23 dự án, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 16 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 15.043 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,27 lần so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ tháng 5. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước thực hiện 7.711,9 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 128,9% cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 7.223,5 tỷ đồng; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 483,3 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Các nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường báo cáo các giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Nghệ An xếp thứ 15/63 tỉnh, thành, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; tăng 1 bậc so với năm 2022.

Về Chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Nghệ An xếp thứ 12/63 tỉnh, thành; đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; tăng 2 bậc so với năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ hè thu; tập trung triển khai các dự án trọng điểm như dự án hồ chứa nước Bản Mồng, dự án Khe Lại - Vực Mấu, dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bên cạnh đó, các ngành liên quan phối hợp các địa phương hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký ra - vào; triển khai nhanh thẩm định giá đất; tham mưu xử lý các dự án tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; quan tâm điện phục vụ sản xuất...