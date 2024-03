Thu ngân sách của Nghệ An trong quý I ước đạt 5.904 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sở Tài chính cho biết, thu ngân sách của tỉnh trong quý I/2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ.

Sáng 26/3, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2024 để nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính quý I và những trọng tâm chỉ đạo trong quý II/2024.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, quý I năm 2024, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã kịp thời, đồng bộ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực.

Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng các cây trồng vụ Đông, diện tích gieo trồng vụ Xuân tăng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, ước tăng 8,07% so với cùng kỳ, trong đó, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: đá xây dựng, đường kính, sữa đều tăng trên 11%.

Nhờ những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, đến ngày 20/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 571,517 tỷ đồng, đạt 12,35%; cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 5,06%.

Thu ngân sách trên địa bàn đang khá triển vọng khi quý I/2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 5.508 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 393 tỷ đồng.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được tỉnh tổ chức sôi nổi. Tính đến ngày 20/3, tỉnh đã cấp mới 18 dự án, điều chỉnh 39 lượt dự án, với tổng số vốn hơn 14.626 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số lượng dự án cấp mới tuy giảm 40% nhưng tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong không khí ấm áp, bình yên. Tổng kinh phí chi trả cho các đối tượng chính sách, người có công và an sinh xã hội gần 219 tỷ đồng. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh với phương châm hành động, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh xác định: “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt” và chủ đề UBND tỉnh lựa chọn:“Đẩy mạnh chuyển đổi số - Tập trung nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình - Tỷ lệ số hóa hồ sơ - Tỷ lệ thanh toán trực tuyến”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp thống nhất nhận định, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chưa đạt mục tiêu theo kịch bản đã đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công đối với một số nguồn vốn còn chậm. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng các công trình giao thông còn những khó khăn, hạn chế. Một số ngành, địa phương còn chậm trễ, phối hợp xử lý các thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư chưa hiệu quả.