Thủ tướng Chính phủ chứng kiến trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II

(Baonghean.vn) - Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành 2 nước Việt Nam - Singapore và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc.

Sáng 10/2, trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) phối hợp tổ chức.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành 2 nước và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) - Dự án VSIP Nghệ An II cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP.

Quy mô sử dụng đất của dự án VSIP Nghệ An II là 500 ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc (huyện Diễn Châu) thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023. Đây là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững.

VSIP Nghệ An II sẽ là Khu công nghiệp VSIP thứ hai tại Nghệ An, sau dự án VSIP Nghệ An đầu tiên từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên. Tính đến tháng 1/2023, VSIP Nghệ An đã thu hút 39 dự án đầu tư thuê đất, tỉ lệ lấp đầy 88%. Trong đó, 23 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang xây dựng, các dự án còn lại đang làm thủ tục, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 743,6 triệu USD. Trong đó có 19 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt trên 681 triệu USD.

Cũng tại diễn đàn, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và Công ty Sembcorp Development LTD (Singapore) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác hình thành và phát triển 5 khu công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Việc ký kết bản ghi nhớ lần này một lần nữa thể hiện mong muốn của các bên trong việc thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài và phát triển hơn nữa đối với các dự án khu công nghiệp tại Việt Nam. Các khu công nghiệp tiếp tục cam kết đáp ứng theo tiêu chuẩn xanh, thông minh và bền vững, sử dụng công nghệ 4.0 trong phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng để vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp, làm việc với ông Tow Heng Tan - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng dự.

Sembcorp đầu tư vào Việt Nam thông qua Sembcorp Development (SCD) trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản… và Sembcorp Utilities (SCU) trong lĩnh vực năng lượng. Liên danh SCD và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) đã thành lập Công ty Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để triển khai các dự án VSIP.

Hiện có 12 dự án VSIP tại 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam, đã đi vào hoạt động với tỉ lệ lấp đầy cao (khoảng 83,2%), thu hút được 17,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư cho khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động.

Trao đổi với Thủ tướng Chính phủ, ông Tow Heng Tan - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại Việt Nam, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và nhận được sự ủng hộ trong triển khai thực hiện dự án VSIP và các dự án năng lượng tái tạo; nêu một số kiến nghị liên quan tới sửa đổi, điều chỉnh Luật Đất đai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các dự án VSIP hoạt động rất hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam, là biểu tượng của hợp tác song phương thành công; hoan nghênh kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Sembcorp tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An để thực hiện dự án VSIP; đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án VSIP ở một số địa phương khác, theo hướng vừa là khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, vừa là khu đô thị, dịch vụ công nghệ cao…