Thời sự Thủ tướng yêu cầu có phương án ứng phó tình huống phức tạp phát sinh dịp 2/9 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu rõ, dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế. Các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta.

Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của người dân… gia tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy…

Những ngày cận kề dịp lễ Quốc khánh, các địa điểm ở trung tâm TP Hà Nội thường tập trung đông người dân và du khách. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Thủ tướng lưu ý cần nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các lực lượng tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra, vào thành phố lớn…

Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, Bộ cũng được giao nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT-DL phối hợp với Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

Các tỉnh, thành nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản...