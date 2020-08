Thương hiệu Vinamilk được định giá hơn 2,4 tỷ USD

Vinamilk - thương hiệu tỷ đô của Việt Nam



Năm 2016, lần đầu tiên Forbes Việt Nam công bố danh sách “top 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam”, khi đó, giá trị thương hiệu của Vinamilk đạt hơn 1,5 tỷ USD. Từ đó đến nay, cùng với sự tăng trưởng về quy mô, giá trị thương hiệu của Vinamilk cũng liên tiếp tăng qua các năm và đều nằm ở những vị trí dẫn đầu của Top thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam. Năm 2020, dù đối mặt với những biến động lớn của nền kinh tế do đại dịch Covid-19, thương hiệu Vinamilk vẫn được định giá tăng thêm 200 triệu USD so với năm 2019, đạt mốc hơn 2,4 tỷ USD.

Tăng trưởng ổn định đến từ uy tín thương hiệu

Năm 2020 là một năm đầy thách thức với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành. Tuy nhiên, nhờ tiềm lực và sự ứng biến phù hợp về chiến lược kinh doanh, Vinamilk vẫn cho thấy sự tăng trưởng ổn định về tất cả các chỉ số chính trong kết quả sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính được Vinamilk công bố mới nhất vào cuối quý 2/2020, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bất chấp các tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk hiện đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Vinamilk hiện đang dẫn đầu thị trường trong nước về cả sữa nước và sữa bột trẻ em.

Trong đó, đáng chú ý, doanh thu cả thị trường nội địa và xuất khẩu của Vinamilk trong quý 2/2020 đều tăng trưởng 2 chữ số so với quý 1/2020. Cụ thể, mảng xuất khẩu đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng, tăng 26,8% so với quý 1/2020, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý 1/2020 và chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất.