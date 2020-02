Thưởng nóng ban chuyên án bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy và đem theo xăng để phi tang

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Công an huyện Quỳ Châu đã triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận khi thực hiện Kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cụ thể, đã điều tra làm rõ 7/7 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện bắt giữ 17 vụ, 18 đối tượng thu giữ 02 bánh với khối lượng 98,655 g heroin; 67 viên ma túy tổng hợp, 05 xe máy; thu giữ 8,5m3 gỗ; 3m3 cát... Vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ đã phát hiện 04 vụ với 07 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 8,5 kg pháo,..

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các tập thể, cá nhân phá thành công Chuyên án 152MT. Ảnh: Kế Kiên

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong đấu tranh chuyên án của lực lượng. Đồng thời, cũng yêu cầu, thời gian tới, Công an Huyện Quỳ Châu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy đảm bảo ANTT trên địa bàn.