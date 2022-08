Tiến vào Biển Đông, bão số 3 giật cấp 14

(Baonghean.vn) - Sau khi tiến vào Biển Đông, cơn bão số 3 - bão Ma-on đã mạnh lên với sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 11, giật cấp 14.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vào lúc 4 giờ sáng nay, ngày 24/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên):phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bao gồm khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ tối và đêm 25/8 đến khoảng ngày 27/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Các địa phương cần theo dõi sát quá trình di chuyển của bão để có phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt là đối phó với nguy cơ sạt lở, lũ quét do hoàn lưu của bão.