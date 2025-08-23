Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8
Nghệ An điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm cán đích 10,5% năm 2025; Triển khai các phương án phòng, chống bão số 5… là những thông tin nổi bật ngày 23/8.
* Sáng 23/8, Đảng bộ xã Quế Phong trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện hơn 1.900 đảng viên trong đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.
* Cùng ngày, đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* Chiều 23/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).
* UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cho 2 quý còn lại của năm 2025, trên cơ sở kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm và dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.
* Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An.
* Trước bão số 5, ngư dân Nghệ An tất bật về bến, tiêu thụ hải sản.
* Lực lượng 389 Nghệ An phát hiện nhiều vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái.
* Dự báo mưa lớn ở Nghệ An do ảnh hưởng bão số 5.