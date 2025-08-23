Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8 Nghệ An điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm cán đích 10,5% năm 2025; Triển khai các phương án phòng, chống bão số 5… là những thông tin nổi bật ngày 23/8.

* Sáng 23/8, Đảng bộ xã Quế Phong trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện hơn 1.900 đảng viên trong đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Phong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Châu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.L

* Chiều 23/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cho 2 quý còn lại của năm 2025, trên cơ sở kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm và dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Kết quả tăng trưởng của Nghệ An quý I, quý II, 6 tháng đầu năm và mục tiêu trong quý III, quý IV sau điều chỉnh. Đồ họa: Thành Duy

* Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc kêu gọi và vận động ngư dân đưa tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Châu Khang

* Trước bão số 5, ngư dân Nghệ An tất bật về bến, tiêu thụ hải sản.

Nhiều tàu, thuyền của ngư dân Cửa Lò đánh bắt xa bờ đã cập cảng, mang theo nhiều hải sản có giá trị. Ảnh: T.P

* Lực lượng 389 Nghệ An phát hiện nhiều vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái.

Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: T.H

* Dự báo mưa lớn ở Nghệ An do ảnh hưởng bão số 5.