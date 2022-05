Tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy sông tự vẫn

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức lễ trao tặng 30 máy kéo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai và đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Với bờ biển dài, phong cảnh đẹp và nhiều làng nghề chế biến hải sản, Nghệ An có ưu thế trong phát triển du lịch biển - nghỉ dưỡng. Loại hình du lịch này đã và đang chiếm lượng khách và doanh thu lớn nhất trong hoạt động du lịch của tỉnh. Để phát huy ưu thế, việc liên kết các điểm đến, mở rộng không gian du lịch biển là vấn đề cần được quan tâm trong thời điểm hiện nay.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An luôn tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn định mức và dự toán được giao, vừa đảm bảo giữ được kỷ cương, kỷ luật tài chính, vừa thông thoáng; đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức...

Nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí do NATO cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, điều này có thể gây chia rẽ trong liên minh quân sự và làm leo thang xung đột.

(Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần bổ sung thêm quy định sử dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để tránh lạm dụng nhằm giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho người bệnh, cũng như giảm chi của Quỹ Bảo hiểm y tế.

(Baonghean.vn) - Tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022, đội Nhi đồng huyện Hưng Nguyên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng; đội Thiếu niên thì quyết tâm giành Cúp Vàng.

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.