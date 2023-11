Tỉnh Nghệ An chia sẻ, kết nối cơ hội đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, chiều 9/11 (giờ địa phương), UBND tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á phối hợp tổ chức diễn đàn: "Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ".

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Cùng dự có bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á và đại diện các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp đến từ nhiều bang của Hoa Kỳ.

Toàn cảnh diễn đàn: "Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ". Ảnh: Phan Tú

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Sự có mặt của đoàn hôm nay khẳng định hơn nữa sự hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Diễn đàn hướng tới mục tiêu tạo ra nền tảng thúc đẩy quá trình đầu tư, tìm hiểu sự hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Phát biểu tại phiên thứ I- Kết nối giữa chính quyền với chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, 2 nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã quyết định nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là cơ hội rất tốt để 2 nước thực hiện mục tiêu phát triển trong dài hạn và đồng thời mang tới cho các địa phương như Nghệ An những cơ hội trong việc mở ra kết nối xúc tiến đầu tư, thương mại với các đối tác tại Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Nghệ An đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trên cơ sở đó tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài FDI, trong đó có rất nhiều dự án trong lĩnh vực sản xuất điện tử, thiết bị điện tử, các phụ tùng để cung ứng cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như: Apple, Tesla...

Tỉnh Nghệ An tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam với 5 khu công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha, được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An tham gia diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Nghệ An được Trung ương quan tâm, ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh và hiện tỉnh đang đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để giúp tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhấn mạnh các lĩnh vực mà Nghệ An mong muốn thu hút đầu tư như: Công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới..., Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, với quyết tâm, thiện chí của tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư, tin tưởng rằng, khi các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội và môi trường đầu tư ở Nghệ An sẽ đáp ứng được các điều kiện, từ đó quyết định đầu tư tại Nghệ An.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ giới thiệu tổng quan hoạt động của cơ quan và nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các bên, tạo điều kiện cho các chính phủ, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, hợp tác công thương, đầu tư hiệu quả hơn.

Bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á khai mạc diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Các đại biểu cũng chúc mừng những kết quả đầu tư mà Nghệ An đã đạt được và mong muốn có thêm được nhiều thông tin về cơ hội đầu tư của tỉnh Nghệ An, sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam vì tiềm năng hợp tác giữa các bên đang rất lớn.

Tại phiên thứ II - Kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, trong 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc. Việt Nam trở thành đối tác thương mại đứng thứ 7 của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn thế giới, với kim ngạch xuất nhập khẩu 140 tỷ USD trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Trước kết quả ấn tượng đó, lãnh đạo 2 nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 9/2023.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 17/9 – 23/9/2023, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, theo tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Chia sẻ với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, mục đích chính của chuyến công tác tới Hoa Kỳ lần này là kết nối hoạt động của doanh nghiệp và đầu tư. Nghệ An nhận thấy đây là cơ hội cho các địa phương như Nghệ An trong việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh sau khi 2 nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhấn mạnh quan điểm, doanh nghiệp là lực lượng quan trọng, là động lực chính của sự phát triển, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Tỉnh sẽ dành mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, khi doanh nghiệp phát triển sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương nói riêng và các quốc gia nói chung.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á. Ảnh: Phan Tú

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã được xem video clip giới thiệu về các điều kiện tỉnh Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư cũng giới thiệu tình hình hoạt động và đặt nhiều câu hỏi, cũng như mong muốn tìm thấy cơ hội đầu tư tại Nghệ An.

Dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Phan Tú