Toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 169 trường 'đóng cửa' do ngập lụt

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương từ đồng bằng đến miền núi ở Nghệ An ảnh hưởng nặng nề. Đến thời điểm này, một số nơi vẫn chưa khắc phục được hậu quả nên nhiều trường học chưa thể đón học sinh trở lại trường.

Huyện Nam Đàn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, khiến học sinh trên toàn huyện phải nghỉ học vài ngày. Đến sáng nay (3/10), hầu hết các trường học đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại; riêng các trường ở vùng 5 Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi về điều này, ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết: Chúng tôi chủ trương nước rút đến đâu sẽ dọn dẹp trường lớp đến đó. Nhưng riêng vùng 5 Nam, hầu hết các trường đều đang bị ngập và địa hình lại bị chia cắt. Đặc biệt, năm nay nước xuống rất chậm nên việc ngập lụt có thể kéo dài và chưa biết đến khi nào học sinh mới có thể quay trở lại trường.

Tại huyện Quỳnh Lưu, đến sáng nay 3/10, vẫn còn một số trường mầm non ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng và Quỳnh Giang tạm thời cho học sinh nghỉ học vì trường bị ngập, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ.

Toàn huyện Yên Thành, sáng nay, 99/110 trường học đã đón học sinh trở lại trường. Những trường học sinh chưa thể đi học do ngập lụt còn lại là các trường, gồm: THCS Nhân Thành, THCS Hoàng Tá Thốn, Tiểu học và Mầm non Nhân Thành, Long Thành và các Trường Mầm non Vĩnh Thành, Mầm non Hồng Thành...

Trong sáng nay, trên địa bàn huyện Con Cuông dù không còn mưa lớn nhưng thời tiết vẫn âm u và dự báo có thể vẫn còn mưa. Trên toàn huyện, học sinh vẫn tiếp tục phải nghỉ học.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa rồi, trên địa bàn của huyện có một số trường bị gãy đổ hàng rào như các Trường PT DTNT Tiểu học Cam Lâm, Trường THCS Châu Cam, Trường Mầm non Mậu Đức. Hiện tại, về cơ bản các trường đã dọn dẹp vệ sinh trường lớp nhưng đến chiều hôm qua, trên địa bàn huyện vẫn có mưa lớn, nước ở các khe, suối vẫn tràn về và nhiều nơi đường đi học của học sinh vẫn còn bị chia cắt. Vì vậy, trong sáng nay, huyện vẫn tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

2 ngày cuối tuần, huyện Kỳ Sơn vẫn là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của lũ ống xảy ra vào rạng sáng 2/10. Trong số các trường bị thiệt hại, điểm trường mầm non Hòa Sơn và Tiểu học Tà Cạ đóng trên địa bàn xã Tà Cạ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Hai ngôi trường này hiện đang bị vùi lấp trong hàng tấn bùn và chắc chắn phải cần một thời gian nữa và huy động rất nhiều lực lượng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, vì lúc này nước vẫn đang chảy xiết, bị chia cắt, cô lập nên chúng tôi vẫn đang khó tiếp cận với trường.

Tại Trường THPT Kỳ Sơn, hiện đang còn hơn 1.000 học sinh ở trọ quanh khu vực trường; riêng số học sinh nằm ở vùng nguy hiểm tập trung chính ở các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 (xã Tà Cạ). Qua trao đổi, thầy giáo Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: Hiện khu ký túc xá của trường đang còn một số hạng mục nhỏ nên từ đầu năm đến nay các em vẫn đang ở nhà trọ. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra đợt lũ quét, chúng tôi đã trao đổi với nhà đầu tư và sử dụng khu vực tầng 2 của dãy nhà ký túc xá đã hoàn thành để đưa các em ở vùng nguy hiểm vào ở. Trong sáng nay, ngoài 60 em ở bản Hòa Sơn, hơn 40 học sinh khác ở các bản thuộc vùng nguy hiểm cũng đã được các lực lượng chức năng giúp đỡ để đến nơi an toàn. Nhà trường đã lo nơi ăn, chốn ở và tổ chức nấu ăn cho học sinh. Tuy nhiên, hoàn cảnh của các em rất khó khăn vì đã bị trôi toàn bộ sách vở, áo quần, rất cần sự giúp đỡ.

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong đợt lũ vừa qua, ngoài các trường học thì nhiều nhà của giáo viên cũng bị thiệt hại và hư hỏng. Trong đó, số nhà của giáo viên bị ảnh hưởng là 41 nhà với 14 nhà bị nước cuốn trôi, 14 nhà bị sạt lở và sập, 17 nhà bị nước ngập vào nhà. Nhiều cô giáo như cô Lô Thị Trang, cô Lô Thị Hương ở Trường Mầm non Huồi Tụ, cô La Thị Ượt ở Trường Tiểu học Mường Típ 2 bị nước cuốn trôi sạch nhà cửa và không còn tài sản nào giữ lại được.

Dù điều kiện khó khăn nhưng sáng nay toàn huyện Kỳ Sơn chỉ có 11/71 trường nghỉ học, chủ yếu tập trung tại thị trấn, các xã Tà Cạ, Na Ngoi, Nậm Cắn... Từ đầu năm học đến nay, dù chỉ mới 1 tháng nhưng đã 2 lần các trường học ở huyện Kỳ Sơn phải chịu lũ cuốn, gây thiệt hại nhà cửa.

Toàn tỉnh, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ hơn 400 trường phải cho học sinh nghỉ học, sáng nay chỉ còn 169 trường. Hiện Sở cũng đã chỉ đạo các nhà trường sớm khắc phục mưa lũ, kiểm tra lại công tác đảm bảo an toàn ở các trường học và đường đến trường. Việc đi học chỉ thực hiện trở lại khi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phụ huynh, học sinh và giáo viên.