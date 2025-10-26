Trần Bùi Bảo Khánh: Quán quân Olympia 25 và cú lội ngược dòng Nam sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có màn bứt phá ngoạn mục ở phần thi Về đích, giành vòng nguyệt quế với 210 điểm trong một trận chung kết kịch tính.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Chiến thắng của Khánh được quyết định sau một màn rượt đuổi điểm số kịch tính và cú lội ngược dòng đầy bản lĩnh ở phần thi cuối cùng, khẳng định không chỉ kiến thức sâu rộng mà còn cả tâm lý thi đấu vững vàng.

Trần Bùi Bảo Khánh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Khởi đầu vững chắc và bản lĩnh trước đối thủ

Ngay từ phần thi Khởi động, Bảo Khánh đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành được 50 điểm, số điểm cao nhất trong bốn thí sinh. Với sự tự tin và nền tảng kiến thức tốt, anh kết thúc vòng thi đầu tiên với 65 điểm, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi.

Tuy nhiên, cuộc đua trở nên gay cấn hơn ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Khi thí sinh Thanh Tùng có câu trả lời chính xác từ hàng ngang gợi ý, tạm vươn lên dẫn đầu, Bảo Khánh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh kết thúc vòng này với 75 điểm, duy trì vị thế bám đuổi sát nút và không để áp lực ảnh hưởng đến chiến lược chung.

Không khí căng thẳng trong các phần thi của Chung kết Olympia 25.

Cuộc rượt đuổi điểm số trong phần thi Tăng tốc

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các thí sinh. Bảo Khánh tiếp tục thể hiện khả năng tư duy nhanh nhạy, đặc biệt ở hai câu hỏi đầu tiên, giúp anh tích lũy thêm những điểm số quan trọng. Dù đối thủ Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh vẫn kiên định ở vị trí thứ hai với 185 điểm. Khoảng cách này tạo ra một kịch bản đầy kịch tính cho phần thi quyết định cuối cùng.

Màn Về đích ngoạn mục và khoảnh khắc đăng quang

Phần thi Về đích chính là nơi bản lĩnh của Trần Bùi Bảo Khánh được thể hiện rõ nét nhất. Bắt đầu phần thi với 175 điểm, anh đã đưa ra một lựa chọn chiến lược khi chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm và xuất sắc trả lời đúng cả ba câu.

Màn thể hiện hoàn hảo này giúp anh vươn lên dẫn đầu với 245 điểm, tạo ra một bước ngoặt lớn cho trận chung kết. Dù sau đó trả lời không chính xác câu hỏi 30 điểm từ gói của thí sinh Nhật Lam, khiến điểm số giảm còn 210 điểm, số điểm này vẫn đủ để Bảo Khánh vượt qua các đối thủ còn lại và chính thức giành vòng nguyệt quế danh giá.

Khoảnh khắc Trần Bùi Bảo Khánh đăng quang ngôi vị Quán quân Olympia 25.

Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh là sự kết hợp giữa kiến thức vững vàng, tư duy chiến lược và một tâm lý thi đấu kiên cường. Hành trình của anh tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã để lại một dấu ấn sâu đậm, truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực và bản lĩnh chinh phục tri thức.