Trao thưởng đột xuất 2 chuyên án ma túy lớn

Để kịp thời động viên, biểu dương khen ngợi Công an huyện Kỳ Sơn với thành tích đặc biệt xuất sắc trong triệt xóa 02 đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án.



Trong vòng 2 tuần, Công an huyện Kỳ Sơn đã triệt xóa 02 đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 22 bánh heroin, 22kg ma túy đá, 19.400 viên và 04 kg ma túy tổng hợp. Đây là thành tích, chiến công xuất sắc của Công an huyện Kỳ Sơn trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn và cũng là một trong những chuyên án có số lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn trao thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: An Bình Cụ thể, vào lúc 21h ngày 09/5/2020 tại xã Chiêu Lưu, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Ban Công an xã Chiêu Lưu bắt quả tang 3 đối tượng: Hoàng Văn Hải (SN 1990); Trang A Vừ (SN 1992) và Thao A Sự (SN 1992) cùng trú tại thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin, 4kg ketamin và 4 điện thoại di động.



Ngày 22/5/2020, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục phá thành công chuyên án thứ 2, bắt giữ 01 đối tượng thu giữ 02 bánh heroin, 02 kg ma túy đá, 19.400 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động, 01 xe máy cùng nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Tại lễ trao thưởng, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện Kỳ Sơn trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong 02 chuyên án, đồng thời mong muốn Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh không để tội phạm ma túy diễn biến một cách phức tạp; khẩn trương, phối hợp điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng trong 02 chuyên án ra xử lý trước pháp luật./.