Tuyến vận tải container quốc tế qua cảng Cửa Lò bị ngừng do đâu?

(Baonghean.vn) - Từ tháng 4/2023, tuyến vận tải container quốc tế qua cảng Cửa Lò đã bị ngừng sau 11 chuyến vào biển Nghệ An. Không biết bao giờ mở lại nhưng việc ngừng tuyến này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Nỗ lực khôi phục tuyến

Tháng 5/2022, tuyến vận tải container quốc tế qua cảng Cửa Lò đã mở lại sau một số năm gián đoạn trước đó và sau nhiều nỗ lực của các cấp ban, ngành, nỗ lực của Cảng Nghệ Tĩnh, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hãng tàu Biển Đông. Với việc có tuyến vận tải này, hàng hóa ở khu vực miền Trung được kết nối trực tiếp đi Port Klang (Malaysia) và Kolkata (Ấn Độ) với thời gian ngắn nhất và chi phí tốt nhất. Từ Kolkata, hàng hóa sẽ được vận chuyển tới các bang của Ấn Độ và tới cảng Chittagong (Bangladesh).

Sự kiện trên có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của tỉnh Nghệ An, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp trong vận tải, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thế nhưng từ tháng 4/2023, tuyến vận tải container quốc tế qua cảng Cửa Lò lại bị ngừng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài nguyên nhân xăng dầu tăng cao, khiến đội giá thành vận tải biển lên nhiều so với trước đây, thì một trong những nguyên nhân quan trọng là chưa có chính sách ưu đãi trực tiếp cho các chủ hàng, chủ tàu như các tỉnh khác.

Một doanh nghiệp xuất khẩu đá ở Nghệ An cho biết: Kinh doanh hiện nay ngày một khó khăn nên tiết kiệm đồng nào tốt đồng ấy. Từ huyện Quỳ Hợp, chúng tôi theo đường 36 ra TX Hoàng Mai rồi ra cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) thuận lợi hơn, một container 20 feet qua cảng Nghi Sơn và mở tờ khai tại Thanh Hoá chúng tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng, 1 container 40 feet được hỗ trợ 3 triệu đồng. Trong khi ở Nghệ An vận tải xuống Cửa Lò vừa xa, vừa không có hỗ trợ...

Tìm hiểu được biết thêm: Từ tháng 7/2022, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn. Theo đó, các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn được cấp phép và phải dỡ hàng tại cảng Nghi Sơn được hỗ trợ 500 triệu đồng/ chuyến. Đối với các phương tiện vận tải biển nội địa vận chuyển container qua cảng được hỗ trợ 300 triệu đồng/ chuyến.

Thanh Hoá cũng ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá bằng container qua cảng Nghi Sơn mức hỗ trợ: loại container 20 feed là 2 triệu đồng/ cont; đối với container 40 feed là 3 triệu đồng/ cont. Đối với loại contaner không mở tờ khai được hỗ trợ 700.000 - 1.000.000 đồng/cont.

Còn ở Hà Tĩnh cũng có chính sách hỗ trợ hãng tàu biển vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Vũng Áng mức hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hoá vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng 1 container 20 feet được hỗ trợ 700.000 đồng/cont; 1 container 40 feet được hỗ trợ 1.000.000 đồng/cont. Ở Thừa Thiên Huế cũng có chính sách trên...

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trong những năm qua, Nghệ An đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mở mang cảng biển, đầu tư sân bay, xây dựng các tuyến giao thông thuận lợi, kết nối các vùng miền trọng điểm. Trong 2 năm gần đây, một số Chỉ số thành phần PCI Nghệ An có chuyển biến rõ rệt, như: Tính minh bạch; Chi phí không chính thức; Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương; Thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự; Cạnh tranh bình đẳng. PCI Nghệ An năm 2022 đạt điểm số 66,6 (tăng 1,86 điểm so với năm 2021), vượt được 7 bậc trong Bảng xếp hạng so với năm 2021 là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh. Nghệ An hiện lọt tốp đầu trong 10 tỉnh thu hút được số lượng và vốn dự án FDI lớn nhất cả nước và đang có nhiều dự án tiếp tục vào. Khai thông cảng biển, tạo thuận lợi trong chuỗi logistics là yêu cầu bức thiết để các nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp tiếp cận và sử dụng hệ thống cảng biển của Nghệ An. Tuy nhiên, với những điều kiện còn khó khăn còn nhiều yếu tố Nghệ An cần nỗ lực cải thiện.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Bùi Kiều Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho biết: Cảng Nghệ Tĩnh đã nỗ lực phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hãng tàu biển quốc tế để mở lại tuyến nói trên.

Cảng cũng đã đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá tuyến, thực sự có tuyến container doanh nghiệp làm ăn lâu năm với cảng sẽ không phải chạy đi cảng khác. Việc hỗ trợ các tàu biển quốc tế và các chủ tàu nội địa khi vận chuyển hàng container trên địa bàn sẽ có lợi cho tất cả các biển của Nghệ An như Vissai, cảng Vietsun, cảng Nghệ Tĩnh, cảng Đông Hồi… Bởi vậy, Cảng Nghệ Tĩnh vẫn đang nỗ lực phục vụ các hãng tàu, các chủ hàng, lấy uy tín, thương hiệu lâu năm để bù đắp những thiệt thòi của các doanh nghiệp đang có hàng vận chuyển ở cảng.

Chính vì thế, dù rất khó khăn, cảng vẫn đang duy trì được các bạn hàng truyền thống lâu năm, nhưng với bối cảnh hiện nay nếu chính sách trong khu vực chênh lệch thì doanh nghiệp sẽ chọn những nơi làm tốt hơn công tác thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Công ty TNHH MTV cảng Cửa Lò (cảng Vietsun) cũng cho biết: Là một doanh nghiệp khai thác cảng và đồng thời có hãng tàu vận tải contaner, chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư ở tỉnh ta vẫn còn những điểm chưa thuận lợi, ví như vấn đề tàu cá ngư dân thường xuyên lấn chiếm cảng, lấn chiếm tàu hàng gây bất tiện cho các tàu hàng về và công tác an ninh trật tự, rồi hệ thống giao thông, vận chuyển, kiểm tra, kiểm soát vẫn còn quá nhiều…

Ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho rằng, việc có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hỗ trợ các hãng tàu vận tải contaner là cần thiết bởi nó thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy xuất nhập khẩu, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Được biết, hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đang lấy ý kiến góp ý vào chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển bằng container và hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.