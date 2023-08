U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 PVF: Trận chung kết trong mơ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Một lần nữa trận chung kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia lại là cuộc so tài giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF. Đây chính là hai đội đã góp mặt tại trận chung kết năm 2022 và ở đó đội bóng xứ Nghệ đã xuất sắc đăng quang sau chiến thắng 4-2 đầy kịch tính.

Nói về lò đào tạo trẻ PVF, họ là một trong những lò đào trẻ xuất sắc nhất cả nước hiện nay. Mỗi khi bước vào các giải trẻ thì họ luôn là một trong những ứng cử viên vô địch của các giải đấu. Và U15 PVF năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Tiến Thành trình diễn một phong độ khá tốt tại vòng loại. Họ đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 10 trận tại vòng loại, U15 PVF có 8 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận.

U15 PVF đang thể hiện một phong độ đáng sợ tại vòng chung kết năm nay. Ảnh tư liệu: VFF

Tại vòng chung kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Tiến Thành còn thể hiện một phong độ đáng sợ hơn. Sau 5 trận đã đấu, U15 PVF đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Trong đó, nổi bật là hàng tấn công xuất sắc nhất giải với 13 bàn thắng đã được ghi.

Có thể nói, phong cách tấn công của các học trò huấn luyện viên Mai Tiến Thành là rất đa dạng. Từ những pha phối hợp ăn ý nơi trung lộ đến những tình huống tấn công biên sắc sảo, hàng tấn công của U15 PVF khiến cho hàng phòng ngự của các đối thủ luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ. Đặc biệt là bộ đôi Trần Hoàng Khanh và Hoàng Trọng Duy Khang, những người đã đóng góp 8/13 bàn thắng của U15 PVF tại giải đấu năm nay.

Hàng công thi đấu rất tốt nhưng hàng thủ của U15 PVF vẫn còn những nỗi lo. Trong 5 trận đã đấu vừa qua, các học trò huấn luyện viên Mai Tiến Thành đã để thủng lưới 5 lần. Do đó, nếu hàng công của U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu đúng sức mình thì họ hoàn toàn có thể xuyên thủng được hàng thủ của U15 PVF.

Cũng giống như U15 PVF, hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu chưa thực sự tốt tại vòng chung kết năm nay. Sau 5 trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã để thua tới 7 bàn. Sự thiếu tập trung và khả năng chống bóng bổng không tốt là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng, hàng phòng ngự của U15 Sông Lam Nghệ An sẽ cải thiện được những điểm yếu này để có một trận đấu xuất sắc trước U15 PVF.

Tiền vệ Hồ Hữu Nhật Sang đã thi đấu rất xuất sắc tại trận bán kết vừa qua. Ảnh tư liệu: VFF

Hàng tiền vệ vẫn là điểm đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Nghệ. Với việc sở hữu nhiều cá nhân có năng lực tốt, U15 Sông Lam Nghệ An có thể liên tục xoay tua hàng tiền vệ để tạo ra những sự bất ngờ cho đối phương. Tuy vậy, nòng cốt của hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An vẫn là những cái tên như Trần Đông Thức, Hồ Hữu Nhật Sang và Đội trưởng Lê Tấn Dũng. Trong đó, Đội trưởng Lê Tấn Dũng là người đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới giải đấu năm nay với 4 bàn thắng.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngô Quang Trường, U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu không quá hoa mỹ nhưng những sự đơn giản đó đang mang lại hiệu quả tối đa cho đội bóng xứ Nghệ. Và ở trận chung kết này, kinh nghiệm của vị huấn luyện viên 51 tuổi này sẽ giúp cho U15 Sông Lam Nghệ An khắc chế được đối thủ mạnh như U15 PVF.

Trận đấu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF có thể coi là trận siêu kinh điển của Giải Bóng đá U15 Quốc Gia. Bởi lẽ đây chính là 2 đội đang có số lần vô địch nhiều nhất tại giải đấu này ( mỗi đội 4 lần). Chính U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF là những cái tên đã vô địch Giải Bóng đá U15 Quốc Gia trong 5 lần gần đây nhất được tổ chức.

U15 Sông Lam Nghệ An sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Giải Bóng đá U15 Quốc gia? Ảnh tư liệu: VFF

Bên cạnh đó, thành tích đối đầu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF là rất cân bằng. Trong 4 lần gần đây nhất hai đội gặp nhau thì mỗi đội đều có 2 trận thắng và 2 trận thua. Do đó, đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức và đội bóng nào bản lĩnh hơn, may mắn hơn thì đội đó sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường sẽ thi đấu tốt ở trận đấu này để bảo vệ thành công chức vô địch Giải Bóng đá U15 Quốc Gia.