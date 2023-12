Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đồng chí tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp trên các lĩnh vực; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương bảo đảm kịp thời, chất lượng, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban Đảng, sở, ngành tham mưu hoàn thành Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành và triển khai Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39; Báo cáo sơ kết và báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã chủ động thực hiện tốt công tác nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đảm bảo chính xác, kịp thời. Phối hợp tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị; quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị.

Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đoàn thể, tạo khí thế sôi nổi, tích cực trong hoạt động công tác, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, nhân viên. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; chia sẻ những bài học kinh nghiệm; phân tích, thảo luận các tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP VIỆC

Nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phối hợp tham mưu và thẩm định các chương trình, đề án về kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Lãnh đạo tổ chức thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho Chi bộ phòng Tài chính đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường cải cách hành chính trong mọi hoạt động công tác, tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên nghiệp hóa các khâu chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các mặt về công tác tham mưu tổng hợp, tài chính, quản trị, hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin...

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 1 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian từ nay đến tết Nguyên đán còn rất ngắn, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy là phải tham mưu, chuẩn bị chu đáo phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12; hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; hội nghị tổng kết công tác Đảng các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy năm 2023 và các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán.

Dịp này, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.